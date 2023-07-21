У Макрона заявили, що Китай постачає РФ "величезні військові потужності". Франція уточнила вислів
Радник президента Франції із зовнішньої політики Емманюель Бонн заявив, що Китай постачає Росії "величезні військові потужності", маючи на увазі нелетальну допомогу. Про це він повідомив у коментарі CNN на Форумі з безпеки в Аспені.
"Ну, військова техніка, наскільки нам відомо, Китай постачає до Росії величезні військові потужності", — сказав Бонн, відповідаючи на запитання, чи КНР постачає озброєння росіянам.
Французькі чиновники пізніше повідомили журналістам, що він мав на увазі технології подвійного призначення, а також нелетальну допомогу, зокрема шоломи та боєприпаси.
"Найбільше нам потрібне утримання Китаю. Нам потрібно, щоб вони зрозуміли, що Україна — це конфлікт глобального масштабу і що ми не можемо запропонувати Україні програти з принципових причин. І на карту для нас в Україні поставлено набагато більше, ніж, ви знаєте, суверенітет України. Це багато в чому стабільність у світі", — заявив радник.
Представник Парижа підкреслив, що Пекіну не варто надавати Москві військову та економічну підтримку.
6 червня самопроголошений глава тимчасово окупованої Росією території Чеченської Республіки Ічкерія Кадиров показав відео з новою технікою свого підрозділу Росгвардії "Ахмат". Частина показаних бронетранспортерів схожа на China Tiger китайської компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на що звернули увагу деякі ЗМІ.
У Китаї не визнають, що постачали Росії бронетехніку, і закликали журналістів висвітлювати інформацію "об'єктивно, чесно та професійно".
- Президент Зеленський пояснив Сі, чому Китай не повинен давати зброю Росії: Це продовжує війну.
- Зеленський у день розмови із Сі призначив посла у Китаї. Місце було вільним із 2021 року.
- Він сказав Сі Цзіньпіну, що Україна звільнить Крим і всі землі, та нагадав про "єдиний Китай".
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