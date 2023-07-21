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У Макрона заявили, що Китай постачає РФ "величезні військові потужності". Франція уточнила вислів

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 07:46
У Макрона заявили, що Китай постачає РФ
Емманюель Бонн (Фото: EPA)

Радник президента Франції із зовнішньої політики Емманюель Бонн заявив, що Китай постачає Росії "величезні військові потужності", маючи на увазі нелетальну допомогу. Про це він повідомив у коментарі CNN на Форумі з безпеки в Аспені.

За його словами, "є ознаки того, що Китай робить те, чого б йому не варто було робити".

"Ну, військова техніка, наскільки нам відомо, Китай постачає до Росії величезні військові потужності", — сказав Бонн, відповідаючи на запитання, чи КНР постачає озброєння росіянам.

Французькі чиновники пізніше повідомили журналістам, що він мав на увазі технології подвійного призначення, а також нелетальну допомогу, зокрема шоломи та боєприпаси.

"Найбільше нам потрібне утримання Китаю. Нам потрібно, щоб вони зрозуміли, що Україна — це конфлікт глобального масштабу і що ми не можемо запропонувати Україні програти з принципових причин. І на карту для нас в Україні поставлено набагато більше, ніж, ви знаєте, суверенітет України. Це багато в чому стабільність у світі", — заявив радник.

Представник Парижа підкреслив, що Пекіну не варто надавати Москві військову та економічну підтримку.
ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

6 червня самопроголошений глава тимчасово окупованої Росією території Чеченської Республіки Ічкерія Кадиров показав відео з новою технікою свого підрозділу Росгвардії "Ахмат". Частина показаних бронетранспортерів схожа на China Tiger китайської компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на що звернули увагу деякі ЗМІ.

У Китаї не визнають, що постачали Росії бронетехніку, і закликали журналістів висвітлювати інформацію "об'єктивно, чесно та професійно". 

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Дмитро Гриниченко
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війнакитайвійськова допомогаФранціяемманюель бонн
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