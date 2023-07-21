У Макрона заявили, що Китай постачає РФ "величезні військові потужності". Франція уточнила вислів

Радник президента Франції із зовнішньої політики Емманюель Бонн заявив, що Китай постачає Росії "величезні військові потужності", маючи на увазі нелетальну допомогу. Про це він повідомив у коментарі CNN на Форумі з безпеки в Аспені.

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За його словами, "є ознаки того, що Китай робить те, чого б йому не варто було робити".



"Ну, військова техніка, наскільки нам відомо, Китай постачає до Росії величезні військові потужності", — сказав Бонн, відповідаючи на запитання, чи КНР постачає озброєння росіянам.



Французькі чиновники пізніше повідомили журналістам, що він мав на увазі технології подвійного призначення, а також нелетальну допомогу, зокрема шоломи та боєприпаси.



"Найбільше нам потрібне утримання Китаю. Нам потрібно, щоб вони зрозуміли, що Україна — це конфлікт глобального масштабу і що ми не можемо запропонувати Україні програти з принципових причин. І на карту для нас в Україні поставлено набагато більше, ніж, ви знаєте, суверенітет України. Це багато в чому стабільність у світі", — заявив радник.



Представник Парижа підкреслив, що Пекіну не варто надавати Москві військову та економічну підтримку.

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