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Китайці хакнули сотні тисяч листів Держдепу, щоб дізнатися, що про них говорять у США – WSJ

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 10:50
Китайці хакнули сотні тисяч листів Держдепу, щоб дізнатися, що про них говорять у США – WSJ - Фото
Ніколас Бернс (Фото: EPA)

Китайські хакери провели шпигунську операцію, під час якої зламали електронну пошту співробітників Держдепартаменту США, зокрема американського посла в Китаї – скомпрометовано сотні тисяч листів. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Як зазначається, китайські хакери атакували високопоставлених американських чиновників, відповідальних за управління відносинами США та Китаю. Зокрема зламали пошту посла США в Китаї Ніколаса Бернса та помічника держсекретаря США зі Східної Азії Даніеля Крітенбрінка.

Уточнюється, що Бернс і Крітенбрінк використовували поштові скриньки виключно для несекретних електронних листів, але по них хакери могли отримати уявлення про плани США щодо нещодавньої серії візитів до Китаю високопосадовців адміністрації президента Джо Байдена, а також про внутрішні розмови про політику США щодо Китаю.

За даними джерел WSJ, електронну пошту держсекретаря Ентоні Блінкена та його головних радників не чіпали.

За словами офіційних осіб США, внаслідок кібератаки було зламано обліковий запис електронної пошти міністра торгівлі Джини Раймондо.

У США дізналися про цю шпигунську операцію минулого тижня. Масштаби хакерської атаки до кінця не встановлені, але, за словами джерел, скомпрометовано щонайменше сотні тисяч окремих електронних листів урядовців США.

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Наталія Медведєва
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