Князєва визнали винним в отриманні дорогих подарунків, конфіскували у нього понад 900 000 грн
Печерський райсуд Києва визнав винним колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Він зобов'язаний сплатити штраф. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).
За даними НАЗК, суд зобов’язав Князєва сплатити штраф у 2550 гривень та конфіскував подарунок у розмірі 906 600 гривень.
НАЗК нагадало, що згідно із законом про запобігання корупції суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує два прожиткові мінімуми для працездатних осіб.
За даними органу, Князєв, порушуючи цю заборону, отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі Києва (Липки) площею 133 квадратних метрів за ціною, яка суттєво нижча від мінімальної ринкової вартості оренди житла.
На підставі договору, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою в 1000 гривень, зауважили в НАЗК.
- У травні 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро розслідувань заявили про розкриття факту масштабної корупції у Верховному Суді України. За версією слідства, Князєв є членом "бек-офісу", який за хабар міг сприяти ухваленню необхідного для бізнесмена Костянтина Жеваго рішення.
- 16 травня ексголові Верховного Суду та його спільнику повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди в розмірі $2,7 млн, повідомила САП. Князєву загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років із конфіскацією майна.
- 31 травня Князєв заявив, що друзі дали йому на зберігання гроші, знайдені під час обшуків у його кабінеті та вдома.
- 26 вересня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила під вартою у слідчому ізоляторі ексголови Верховного Суду Князєва, але зменшила розмір застави на 10 млн грн.
- У жовтні ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та адвокатом, якого разом із Князєвим викрили на отриманні хабаря у $2,7 млн (~101,5 млн грн).