Князєва визнали винним в отриманні дорогих подарунків, конфіскували у нього понад 900 000 грн

Печерський райсуд Києва конфіскував у колишнього голови Верховного Суду подарунок у розмірі понад 900 000 грн

Всеволод Князєв (Фото: Facebook)

Печерський райсуд Києва визнав винним колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Він зобов'язаний сплатити штраф. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

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За даними НАЗК, суд зобов’язав Князєва сплатити штраф у 2550 гривень та конфіскував подарунок у розмірі 906 600 гривень.

НАЗК нагадало, що згідно із законом про запобігання корупції суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує два прожиткові мінімуми для працездатних осіб.

За даними органу, Князєв, порушуючи цю заборону, отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі Києва (Липки) площею 133 квадратних метрів за ціною, яка суттєво нижча від мінімальної ринкової вартості оренди житла.

На підставі договору, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою в 1000 гривень, зауважили в НАЗК.