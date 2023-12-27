Князева признали виновным в получении дорогих подарков, изъяли у него более 900 000 грн
Печерский райсуд Киева признал виновным бывшего главу Верховного Суда Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений по получению подарков. Он обязан уплатить штраф. Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
По данным НАПК, суд обязал Князева уплатить штраф в размере 2550 гривень и конфисковал подарок в размере 906 600 гривень.
НАПК напомнило, что по закону о предотвращении коррупции судьям запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает два прожиточных минимума для трудоспособных лиц.
По данным органа, Князев, нарушая этот запрет, получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе Киева (Липки) площадью 133 квадратных метра по цене, которая существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.
На основании договора, заключенного в конце 2017 года, судья снимал квартиру для проживания с ежемесячной платой в 1000 гривень, отметили в НАПК.
- В мае 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро расследований заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде Украины. По версии следствия, Князев является членом "бэк-офиса", который за взятку мог способствовать принятию необходимого для бизнесмена Константина Жеваго решения.
- 16 мая экс-председателю Верховного Суда и его сообщнику сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн, сообщила САП. Князеву грозит лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
- 31 мая Князев заявил, что друзья дали ему на хранение деньги, найденные во время обысков в его кабинете и дома.
- 26 сентября апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила под стражей в следственном изоляторе экс-председателя Верховного Суда Князева, но уменьшила размер залога на 10 млн грн.
- В октябре ВАКС утвердил соглашение о признании виновности между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и адвокатом, которого вместе с Князевым разоблачили на получении взятки в $2,7 млн (~101,5 млн грн).