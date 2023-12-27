Князева признали виновным в получении дорогих подарков, изъяли у него более 900 000 грн

Печерский райсуд Киева конфисковал у бывшего председателя Верховного Суда подарок в размере более 900 000 грн

Всеволод Князев (Фото: Facebook)

Печерский райсуд Киева признал виновным бывшего главу Верховного Суда Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений по получению подарков. Он обязан уплатить штраф. Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

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По данным НАПК, суд обязал Князева уплатить штраф в размере 2550 гривень и конфисковал подарок в размере 906 600 гривень.

НАПК напомнило, что по закону о предотвращении коррупции судьям запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает два прожиточных минимума для трудоспособных лиц.

По данным органа, Князев, нарушая этот запрет, получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе Киева (Липки) площадью 133 квадратных метра по цене, которая существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.

На основании договора, заключенного в конце 2017 года, судья снимал квартиру для проживания с ежемесячной платой в 1000 гривень, отметили в НАПК.