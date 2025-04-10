Колишнього гауляйтера Севастополя визнали винним в обході британських санкцій проти РФ
Присяжні лондонського королівського суду Саутерк визнали ексгауляйтера Севастополя Дмитра Овсяннікова винним за шести статтями звинувачення про обхід санкцій Великої Британії. Про це повідомляє Reuters.
Овсяннікова звинувачували у спробі обійти санкції в лютому 2023-го – січні 2024 року. Його визнали винним за шести статтями звинувачення про обхід санкцій і двома – про володіння або використання злочинного майна.
Присяжні не змогли винести вердикт за сьомою статтею про обхід санкцій. Вирок винесуть 11 квітня.
Овсяннікова звинуватили в тому, що він змусив свою дружину Катерину перевести 76 000 фунтів стерлінгів ($97 000) на його рахунок, частина з яких була призначена для купівлі позашляховика Mercedes-Benz.
Прокурори заявили, що потім ексгауляйтер Севастополя змусив свого брата Олексія придбати автомобіль і страхування на нього. Після цього Дмитро Овсянніков пізніше заплатив понад 41 000 фунтів (понад $52 000) за навчання дітей брата Олексія в приватній школі.
Дружині колишнього гауляйтера Севастополя також висунули звинувачення в обході санкцій за чотирма статтями. Але всі звинувачення з неї зняли.
Брату Дмитра Овсяннікова висунули звинувачення за п'ятьма статтями. Присяжні визнали його винним за двома статтями про плату за навчання, але виправдали Олексія Овсяннікова стосовно автомобіля і страховки.
Овсяннікови відкидали всі звинувачення. National Crime Agency називало ексгауляйтера Севастополя першою людиною, якій висунули звинувачення в обході санкцій проти Росії.
- У листопаді 2017 року Європейський Союз запровадив щодо Овсяннікова санкції як проти гауляйтера тимчасово окупованого Севастополя. Під санкції Великої Британії він потрапив у грудні 2020-го. Попри це, в січні 2023 року Овсянніков отримав британський паспорт.
- У лютому 2023 року з Овсяннікова зняли санкції ЄС. Однак обмеження, запроваджені Великою Британією, після її виходу з ЄС залишились чинними.
- 18 березня 2025 року суд у Лондоні розпочав розгляд справи проти Овсяннікова щодо обходу санкцій Великої Британії.