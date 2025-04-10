Колишнього гауляйтера Севастополя визнали винним в обході британських санкцій проти РФ

Дмитро Овсянніков (Фото: Andy Rain/EPA)

Присяжні лондонського королівського суду Саутерк визнали ексгауляйтера Севастополя Дмитра Овсяннікова винним за шести статтями звинувачення про обхід санкцій Великої Британії. Про це повідомляє Reuters.

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Овсяннікова звинувачували у спробі обійти санкції в лютому 2023-го – січні 2024 року. Його визнали винним за шести статтями звинувачення про обхід санкцій і двома – про володіння або використання злочинного майна.

Присяжні не змогли винести вердикт за сьомою статтею про обхід санкцій. Вирок винесуть 11 квітня.

Овсяннікова звинуватили в тому, що він змусив свою дружину Катерину перевести 76 000 фунтів стерлінгів ($97 000) на його рахунок, частина з яких була призначена для купівлі позашляховика Mercedes-Benz.

Прокурори заявили, що потім ексгауляйтер Севастополя змусив свого брата Олексія придбати автомобіль і страхування на нього. Після цього Дмитро Овсянніков пізніше заплатив понад 41 000 фунтів (понад $52 000) за навчання дітей брата Олексія в приватній школі.

Дружині колишнього гауляйтера Севастополя також висунули звинувачення в обході санкцій за чотирма статтями. Але всі звинувачення з неї зняли.

Брату Дмитра Овсяннікова висунули звинувачення за п'ятьма статтями. Присяжні визнали його винним за двома статтями про плату за навчання, але виправдали Олексія Овсяннікова стосовно автомобіля і страховки.

Овсяннікови відкидали всі звинувачення. National Crime Agency називало ексгауляйтера Севастополя першою людиною, якій висунули звинувачення в обході санкцій проти Росії.

У листопаді 2017 року Європейський Союз запровадив щодо Овсяннікова санкції як проти гауляйтера тимчасово окупованого Севастополя. Під санкції Великої Британії він потрапив у грудні 2020-го. Попри це, в січні 2023 року Овсянніков отримав британський паспорт.

У лютому 2023 року з Овсяннікова зняли санкції ЄС. Однак обмеження, запроваджені Великою Британією, після її виходу з ЄС залишились чинними.

18 березня 2025 року суд у Лондоні розпочав розгляд справи проти Овсяннікова щодо обходу санкцій Великої Британії.