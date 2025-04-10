Бывшего гауляйтера Севастополя признали виновным в обходе британских санкций против РФ

Присяжные суда в Лондоне признали Дмитрия Овсянникова виновным в обходе санкций Великобритании, приговор будет вынесен 11 апреля

Дмитрий Овсянников (Фото: Andy Rain/EPA)

Присяжные лондонского королевского суда Саутуарк признали экс-гауляйтера Севастополя Дмитрия Овсянникова виновным по шести статьям обвинения про обход санкций Великобритании. Об этом сообщает Reuters.

Овсянникова обвиняли в попытке обойти санкции в феврале 2023-го – январе 2024 года. Его признали виновным по шести статьям обвинения про обход санкций и двум – о владении или использовании преступного имущества.

Присяжные не смогли вынести вердикт по седьмой статье про обход санкций. Приговор будет вынесен 11 апреля.

Овсянников обвиняется в том, что он заставил свою жену Екатерину перевести 76 000 фунтов стерлингов ($97 000) на его счет, часть из которых была предназначена для покупки внедорожника Mercedes-Benz.

Прокуроры заявили, что экс-гауляйтер Севастополя заставил своего брата Алексея приобрести автомобиль и страховку на него. После этого Дмитрий Овсянников позже заплатил более 41 000 фунтов (более $52 000) за обучение детей брата Алексея в частной школе.

Жене бывшего гауляйтера Севастополя также выдвинули обвинения в обходе санкций по четырем статьям. Но все обвинения с нее сняли.

Брату Дмитрия Овсянникова предъявили обвинения по пяти статьям. Присяжные признали его виновным по двум статьям о плате за обучение, но оправдали Алексея Овсянникова относительно автомобиля и страховки.

Овсянниковы отвергали все обвинения. National Crime Agency называло экс-гауляйтера Севастополя первым человеком, которому предъявили обвинения в обходе санкций против России.

В ноябре 2017 года Европейский Союз ввел в отношении Овсянникова санкции как против гауляйтера временно оккупированного Севастополя. Под санкции Великобритании он попал в декабре 2020-го. Несмотря на это, в январе 2023 года Овсянников получил британский паспорт.

В феврале 2023 года с Овсянникова сняли санкции ЕС. Однако ограничения, введенные Великобританией, после ее выхода из ЕС остались в силе.

18 марта 2025 года суд в Лондоне приступил к рассмотрению дела против Овсянникова про обход санкций Великобритании.