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Командування РФ фальсифікує для Кремля поповнення армії контрактниками – Міноборони

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 19:55
Командування РФ фальсифікує для Кремля поповнення армії контрактниками – Міноборони - Фото
Ганна Маляр (Фото: Ukrinform)

Військове керівництво країни-агресора намагається створити для Кремля "втішну" статистику темпів набору на контрактну військову службу. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Маляр написала, що з початку липня у російських окупаційних військах на тимчасово окупованій території України почали примушувати мобілізованих до підписання контрактів про військову службу.

У випадках відмови командири шантажують підлеглих погрозами залишити їх на передовій без ротації, а тим, хто підписав контракт, дають "вихідні" на 1–2 дні, що в умовах скасування відпусток виявилося добрим стимулом.

  • 15 травня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що прихована мобілізація в Росії не дала бажаних результатів.
  • 5 липня заступник глави Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов сказав, що за планами Кремля до лав окупаційної армії РФ передбачається додатково залучити до 500 000 осіб "для тривалої війни на виснаження".
Сергій Бережний
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війнаокупантиГанна Малярмобілізація в Росії
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