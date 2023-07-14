Командование РФ фальсифицирует для Кремля пополнение армии контрактниками – Минобороны
14.07.2023, 19:55
Анна Маляр (Фото: Ukrinform)
Военное руководство страны-агрессора пытается создать для Кремля "утешительную" статистику темпов набора на контрактную военную службу. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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Маляр написала, что с начала июля в российских оккупационных войсках на временно оккупированной территории Украины начали принуждать мобилизованных к подписанию контрактов о прохождении военной службы.
В случаях отказа командиры шантажируют подчиненных угрозами оставить их на передовой без ротации, а подписавшим контракт дают "выходные" на 1–2 дня, что в условиях отмены отпусков оказалось хорошим стимулом.
- 15 мая секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что скрытая мобилизация в России не дала желаемых результатов.
- 5 июля замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов сказал, что по планам Кремля в ряды оккупационной армии РФ предполагается дополнительно привлечь до 500 000 человек "для ведения длительной войны на истощение".
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