Командувач підготовки Сухопутних військ ЗСУ йде у відставку. Пробув на посаді рік

Віктор Ніколюк заявив, що планує очолити одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту

Віктор Ніколюк (Фото: Facebook)

Генерал-майор Віктор Ніколюк заявив, що йде з посади командувача підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України. Відповідний допис він опублікував у Facebook.

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За словами Ніколюка, він планує очолити одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту.

"Нові виклики, нові випробування, нові перемоги. Нинішній час вимагає з кожного українця, а особливо військового, докладати максимум і більше зусиль для перемоги над російським ворогом. І все це планую зробити, очоливши одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту", – написав він.

Ніколюк був командувачем оперативного командування "Північ", новим командувачем напрямку став бригадний генерал Дмитро Красильников.

13 березня 2023 року генерал-майор став командувачем підготовки Сухопутних військ.

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