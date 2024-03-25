Командующий подготовкой Сухопутных войск ВСУ идет в отставку. Пробыл в должности год

Виктор Николюк заявил, что планирует возглавить одно из соединений и одно из направлений фронта

Виктор Николюк (Фото: Facebook)

Генерал-майор Виктор Николюк заявил, что уходит с должности командующего подготовкой Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook.

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По словам Николюка, он планирует возглавить одно из соединений и одно из направлений фронта.

"Новые вызовы, новые испытания, новые победы. Настоящее время требует от каждого украинца, а особенно военного, прилагать максимум и больше усилий для победы над российским врагом. И все это планирую сделать, возглавив одно из соединений и одно из направлений фронта", – написал он.

Николюк был командующим оперативного командования "Север", новым командующим направлением стал бригадный генерал Дмитрий Красильников.

13 марта 2023 года генерал-майор стал командующим подготовкой Сухопутных войск.

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