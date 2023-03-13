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ВСУ получили нового генерала, отвечающего за подготовку. Это командующий ОК "Север"

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 12:16
ВСУ получили нового генерала, отвечающего за подготовку. Это командующий ОК
Виктор Николюк (Фото: Минобороны)

Генерал-майор Виктор Николюк стал командующим подготовкой Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Николюк был командующим оперативного командования "Север", новым командующим направлением стал бригадный генерал Дмитрий Красильников.

По словам Николюка, он передал боевое знамя ОК "Север" Красильникову и приступил к обязанностям на новой должности. 

"Выражаю слова благодарности всем офицерам, сержантам, солдатам, с кем защищал Черниговскую область и Бахмут. Продолжаем и дальше работать ради нашей общей цели — вместе к победе", — заявил военачальник.

  • 7 февраля Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней – до конца весны.

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Дмитро Гриниченко
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война военная подготовка Виктор Николюк ОК Север
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