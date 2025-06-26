Командир батальйону "Свобода": Потрібно готувати позиції до нових атак Росії

Підполковник вважає, що не треба сподіватися на швидкий мир з Росією, а треба готуватися до нових атак

Петро Кузик (Фото: батально "Свобода")

Припинення вогню з Росією може бути як на користь, так і на шкоду Україні. Бажано його використати для того, щоб укріпити наявні позиції та підготуватися до нового ймовірного наступу росіян. Про це в інтерв’ю для LIGA.net розповів командир батальйону "Свобода" підполковник Петро Кузик.

Він зазначив, що якщо Україна з надією чекатиме переговорного процесу, то перемир'я буде не на користь. Ворог зможе накопичити сили та підготуватися до нових атак.

"Я б використав перемир'я для того, щоб замінувати позиції, укріпити бліндажі. Якби дозволили підвезти техніку, то залити все бетоном, чи перекрив би там від колод до плит якихось. Замінувався б так, щоб у мене миші підривались, накопичив би БК, простріляв би все. Дронів би навіз на позиції багато", – сказав Кузик.

Якби все завершилося миром, то, за словами командир батальйону, він показав би мапу мінування та віддав наказ все прибрати. Але якби миру не було б досягнуто і ворог би почав знову атакувати, то Сили оборони були б у вигідній позиції.

Військовий зазначив, що у росіян протягом багатьох років культивували ненависть до України за допомогою пропаганди, тому сподіватися на швидкий мир не треба.

"Це чорти, в сенсі вони збожеволіли. Вони мають пристойний вигляд, але збожеволіли. І якісь там плекати ілюзії, що з ними можна про щось домовитись, це треба бути ідіотом... Ми маємо справу з божевільною нацією, здеградованою спеціально", – зазначив Кузик.