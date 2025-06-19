Стамбул не може принести перемир'я, потрібна зустріч Зеленського та Путіна – Кислиця

Дипломат нагадав, що у Росії лише диктатор може ухвалювати рішення, здатні покласти край війні або встановити стале припинення вогню

Сергій Кислиця (Фото: Biel Alino / EPA)

На Стамбульському форматі неможливо досягти припинення вогню, потрібна зустріч президента Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна. Про це розповів член української переговорної делегації, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця в інтерв'ю Суспільному.

"За великим рахунком, окрім домовленостей про обміни військовополоненими цей формат істотно змінити ситуацію, що склалася, не може. Враховуючи диктаторський характер режиму в Росії, лише одна людина уповноважена – сама себе уповноважила – приймати ті рішення, які здатні покласти край війні або встановити стале припинення вогню", – розповів дипломат.

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За словами Кислиці, саме тому під час обидвох зустрічей у Стамбулі Україна наполягала на тому, що необхідно підготувати зустріч Зеленського та Путіна.

Проте, додав посадовець, в окупантів інша логіка: "Спочатку ми маємо виконати їхні вимоги, а вже потім зустрінуться лідери". Українське МЗС вже називало ці вимоги РФ набором старих ультиматумів.

"Хоч у Росії нібито між різними вежами Кремля якісь розбірки, це все одно глибоко диктаторський режим. І лише одна людина може приймати там значущі рішення. Без зустрічі двох лідерів – або трьох, разом із президентом Трампом, – навряд чи можна досягти карколомних рішень", – підсумував Кислиця.

Також він розповів, що йому невідомо про існування нової дати переговорів України та РФ, як і про домовленість про повторення стамбульського формату.