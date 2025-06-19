Стамбул не може принести перемир'я, потрібна зустріч Зеленського та Путіна – Кислиця
На Стамбульському форматі неможливо досягти припинення вогню, потрібна зустріч президента Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна. Про це розповів член української переговорної делегації, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця в інтерв'ю Суспільному.
"За великим рахунком, окрім домовленостей про обміни військовополоненими цей формат істотно змінити ситуацію, що склалася, не може. Враховуючи диктаторський характер режиму в Росії, лише одна людина уповноважена – сама себе уповноважила – приймати ті рішення, які здатні покласти край війні або встановити стале припинення вогню", – розповів дипломат.
За словами Кислиці, саме тому під час обидвох зустрічей у Стамбулі Україна наполягала на тому, що необхідно підготувати зустріч Зеленського та Путіна.
Проте, додав посадовець, в окупантів інша логіка: "Спочатку ми маємо виконати їхні вимоги, а вже потім зустрінуться лідери". Українське МЗС вже називало ці вимоги РФ набором старих ультиматумів.
"Хоч у Росії нібито між різними вежами Кремля якісь розбірки, це все одно глибоко диктаторський режим. І лише одна людина може приймати там значущі рішення. Без зустрічі двох лідерів – або трьох, разом із президентом Трампом, – навряд чи можна досягти карколомних рішень", – підсумував Кислиця.
Також він розповів, що йому невідомо про існування нової дати переговорів України та РФ, як і про домовленість про повторення стамбульського формату.
- 2 червня, під час другого раунду переговорів у Стамбулі, Україна запропонувала провести зустріч Зеленського та Путіна з 20 по 30 число.
- 19 червня диктатор РФ заявив, що нібито готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не хоче. В ОП назвали останні заяви Путіна "шоу для Трампа".