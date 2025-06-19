Стамбул не может принести перемирие, нужна встреча Зеленского и Путина – Кислица

Дипломат напомнил, что в России только диктатор может принимать решения, способные покончить с войной или установить устойчивое прекращение огня

Сергей Кислица (Фото: Biel Alino/EPA)

На Стамбульском формате невозможно добиться прекращения огня, нужна встреча президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина. Об этом рассказал член украинской переговорной делегации, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в интервью Суспільному.

"По большому счету, кроме договоренностей об обменах военнопленными, этот формат существенно изменить сложившуюся ситуацию не может. Учитывая диктаторский характер режима в России, только один человек уполномочен – сам себя уполномочил – принимать те решения, которые способны положить конец войне или установить устойчивое прекращение огня", – рассказал дипломат.

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По словам Кислицы, именно поэтому в ходе обеих встреч в Стамбуле Украина настаивала на том, что необходимо подготовить встречу Зеленского и Путина.

Однако, добавил чиновник, у оккупантов другая логика: "Сначала мы должны выполнить их требования, а уже потом встретятся лидеры". Украинский МИД уже называл эти требования РФ набором старых ультиматумов.

"Хотя в России якобы между разными башнями Кремля какие-то разборки, это все равно глубоко диктаторский режим. И только один человек может принимать там значимые решения. Без встречи двух лидеров – или троих, вместе с президентом Трампом, – вряд ли можно достичь головокружительных решений", – подытожил Кислица.

Также он рассказал, что ему неизвестно о существовании новой даты переговоров Украины и РФ, как и договоренности о повторении стамбульского формата.