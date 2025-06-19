Стамбул не может принести перемирие, нужна встреча Зеленского и Путина – Кислица
На Стамбульском формате невозможно добиться прекращения огня, нужна встреча президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина. Об этом рассказал член украинской переговорной делегации, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в интервью Суспільному.
"По большому счету, кроме договоренностей об обменах военнопленными, этот формат существенно изменить сложившуюся ситуацию не может. Учитывая диктаторский характер режима в России, только один человек уполномочен – сам себя уполномочил – принимать те решения, которые способны положить конец войне или установить устойчивое прекращение огня", – рассказал дипломат.
По словам Кислицы, именно поэтому в ходе обеих встреч в Стамбуле Украина настаивала на том, что необходимо подготовить встречу Зеленского и Путина.
Однако, добавил чиновник, у оккупантов другая логика: "Сначала мы должны выполнить их требования, а уже потом встретятся лидеры". Украинский МИД уже называл эти требования РФ набором старых ультиматумов.
"Хотя в России якобы между разными башнями Кремля какие-то разборки, это все равно глубоко диктаторский режим. И только один человек может принимать там значимые решения. Без встречи двух лидеров – или троих, вместе с президентом Трампом, – вряд ли можно достичь головокружительных решений", – подытожил Кислица.
Также он рассказал, что ему неизвестно о существовании новой даты переговоров Украины и РФ, как и договоренности о повторении стамбульского формата.
- 2 июня, во время второго раунда переговоров в Стамбуле, Украина предложила провести встречу Зеленского и Путина с 20 по 30 число.
- 19 июня диктатор РФ заявил, что якобы готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не хочет. В ОП назвали последние заявления Путина "шоу для Трампа".