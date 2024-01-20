Комуніста Симоненка оголошено у розшук

Екснардепа вивіз спецпідрозділ росіян під час боїв під Києвом

Петро Симоненко (Фото: LIGA.net)

Служба безпеки України оголосила у розшук колишнього голову забороненої Комуністичної партії України Петра Симоненка, який підтримав повномасштабне вторгнення Росії. Відповідна інформація з’явилась на сайті Міністерства внутрішніх справ.

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Датою зникнення Симоненка вказано 19 серпня 2023 року – незадовго до цього, 11 серпня, СБУ заочно повідомила йому про підозру.

Правоохоронці заявили, що під час окупації Київської області Симоненко звернувся до Кремля щодо "евакуації" до Росії – і Москва розпорядилася відправити спецпідрозділ РФ, щоб вивезти екснардепа та його родину з Березівки Макарівського району.

Після прибуття російського спецпідрозділу Симоненко особисто зустрічав росіян, а потім поселив їх у власному будинку. З 4 до 8 березня 2022 року вони "супроводжували" його через блокпости в Білорусі.

Потім фігурант переїхав до Росії, де став функціонером кремлівської організації комуністів на чолі із депутатом нелегітимної Держдуми Геннадієм Зюгановим.