Комуніста Симоненка оголошено у розшук
Служба безпеки України оголосила у розшук колишнього голову забороненої Комуністичної партії України Петра Симоненка, який підтримав повномасштабне вторгнення Росії. Відповідна інформація з’явилась на сайті Міністерства внутрішніх справ.
Датою зникнення Симоненка вказано 19 серпня 2023 року – незадовго до цього, 11 серпня, СБУ заочно повідомила йому про підозру.
Правоохоронці заявили, що під час окупації Київської області Симоненко звернувся до Кремля щодо "евакуації" до Росії – і Москва розпорядилася відправити спецпідрозділ РФ, щоб вивезти екснардепа та його родину з Березівки Макарівського району.
Після прибуття російського спецпідрозділу Симоненко особисто зустрічав росіян, а потім поселив їх у власному будинку. З 4 до 8 березня 2022 року вони "супроводжували" його через блокпости в Білорусі.
Потім фігурант переїхав до Росії, де став функціонером кремлівської організації комуністів на чолі із депутатом нелегітимної Держдуми Геннадієм Зюгановим.
- У жовтні 2014-го, за результатами позачергових виборів до Верховної Ради, очолювана Симоненком КПУ вперше за історію незалежної України не пройшла до парламенту, показавши найскромніший за час свого існування результат – 3,86%.
- У жовтні 2022 року Симоненко взяв участь у з’їзді комуністів на Кубі, де намагався легітимізувати окупацію частини територій України.
- У квітні 2023 року він виступив на ще одному пропагандистському заході у Мінську, де висловився за продовження агресії РФ проти України та закликав до тактичного ядерного удару.