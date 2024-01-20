Коммунист Симоненко объявлен в розыск

Экс-нардепа вывезло спецподразделение россиян во время боев под Киевом

Петр Симоненко (Фото: LIGA.net)

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего главу запрещенной Коммунистической партии Украины Петра Симоненко, поддержавшего полномасштабное вторжение России. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства внутренних дел.

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Датой исчезновения Симоненко указано 19 августа 2023 года – незадолго до этого, 11 августа, СБУ заочно сообщила ему о подозрении.

Правоохранители заявили, что во время оккупации Киевской области Симоненко обратился к Кремлю по поводу "эвакуации" в Россию – и Москва распорядилась отправить спецподразделение РФ, чтобы вывезти экс-нардепа и его семью из Березовки Макаровского района.

По прибытии российского спецподразделения Симоненко лично встречал россиян, а затем поселил их в собственном доме. С 4 по 8 марта 2022 года они "сопровождали" его через блокпосты в Беларуси.

Затем фигурант переехал в Россию, где стал функционером кремлевской организации коммунистов во главе с депутатом нелегитимной Госдумы Геннадием Зюгановым.