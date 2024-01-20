Коммунист Симоненко объявлен в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего главу запрещенной Коммунистической партии Украины Петра Симоненко, поддержавшего полномасштабное вторжение России. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства внутренних дел.
Датой исчезновения Симоненко указано 19 августа 2023 года – незадолго до этого, 11 августа, СБУ заочно сообщила ему о подозрении.
Правоохранители заявили, что во время оккупации Киевской области Симоненко обратился к Кремлю по поводу "эвакуации" в Россию – и Москва распорядилась отправить спецподразделение РФ, чтобы вывезти экс-нардепа и его семью из Березовки Макаровского района.
По прибытии российского спецподразделения Симоненко лично встречал россиян, а затем поселил их в собственном доме. С 4 по 8 марта 2022 года они "сопровождали" его через блокпосты в Беларуси.
Затем фигурант переехал в Россию, где стал функционером кремлевской организации коммунистов во главе с депутатом нелегитимной Госдумы Геннадием Зюгановым.
- В октябре 2014-го, по результатам внеочередных выборов в Верховную Раду, возглавляемая Симоненко КПУ впервые за историю независимой Украины не прошла в парламент, показав самый скромный за время своего существования результат – 3,86%.
- В октябре 2022-го Симоненко принял участие в съезде коммунистов на Кубе, где пытался легитимизировать оккупацию части территорий Украины.
- В апреле 2023-го он выступил на еще одном пропагандистском мероприятии в Минске, где высказался за продолжение агрессии РФ против Украины и призвал к тактическому ядерному удару.