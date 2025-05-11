Консерватори проти соціалістів. В Албанії стартували важливі парламентські вибори
В Албанії 11 травня розпочалися вибори до однопалатного парламенту. Як зазначають Reuters та DW, це є важливим випробуванням на шляху балканської країни до членства у Євросоюзі.
Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, який очолює уряд з 2013 року і є лідером Албанської соціалістичної партії (Partia Socialiste e Shqipërisë), сподівається на переобрання. 60-річний політик оголосив, що його головною метою залишається вступ країни до ЄС до 2030 року. Однак багато молодих виборців втомлені від політиків, які домінують у політиці країни вже понад три десятиліття, зазначає Reuters.
Головним суперником Рами є Салі Бериша, колишній президент і прем'єр-міністр Албанії, лідер Консервативної партії (Partia Demokratike e Shqipërisë). 80-річний консерватор очолює опозиційний альянс і виступає на виборах із гаслом "Велика Албанія". Як пишуть журналісти, він прагне повернутися до влади після 12 років опозиційної діяльності.
Бериша перебуває під ретельним наглядом албанських правоохоронців через звинувачення в корупції, повідомляє DW. У 2021 році США наклали на нього санкції через підозри у хабарництві та незаконному збагаченні.
Згідно з передвиборчими опитуваннями, фаворитом є Соціалістична партія, за яку готові проголосувати до 49% виборців, тоді як Консервативну партію підтримує близько 35%.
Попередні підсумки виборів буде оприлюднено протягом двох днів.
Народні збори Албанії складаються зі 140 депутатів, яких обирають за пропорційною системою.
- Увечері 11 липня 2024 року протестувальники закидали будівлю уряду Албанії та мерію столиці країни Тирани коктейлями Молотова, звинувачуючи прем’єр-міністра Раму в корупції та вимагаючи його відставки.
- Албанія є членом НАТО з 2009 року. З 2022 року країна веде переговори про вступ до ЄС.