Консерватори проти соціалістів. В Албанії стартували важливі парламентські вибори

Прихильники Соціалістичної партії Альбанії (Фото: ЕРА/MALTON DIBRA)

В Албанії 11 травня розпочалися вибори до однопалатного парламенту. Як зазначають Reuters та DW, це є важливим випробуванням на шляху балканської країни до членства у Євросоюзі.

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Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, який очолює уряд з 2013 року і є лідером Албанської соціалістичної партії (Partia Socialiste e Shqipërisë), сподівається на переобрання. 60-річний політик оголосив, що його головною метою залишається вступ країни до ЄС до 2030 року. Однак багато молодих виборців втомлені від політиків, які домінують у політиці країни вже понад три десятиліття, зазначає Reuters.

Головним суперником Рами є Салі Бериша, колишній президент і прем'єр-міністр Албанії, лідер Консервативної партії (Partia Demokratike e Shqipërisë). 80-річний консерватор очолює опозиційний альянс і виступає на виборах із гаслом "Велика Албанія". Як пишуть журналісти, він прагне повернутися до влади після 12 років опозиційної діяльності.

Бериша перебуває під ретельним наглядом албанських правоохоронців через звинувачення в корупції, повідомляє DW. У 2021 році США наклали на нього санкції через підозри у хабарництві та незаконному збагаченні.

Згідно з передвиборчими опитуваннями, фаворитом є Соціалістична партія, за яку готові проголосувати до 49% виборців, тоді як Консервативну партію підтримує близько 35%.

Попередні підсумки виборів буде оприлюднено протягом двох днів.

Народні збори Албанії складаються зі 140 депутатів, яких обирають за пропорційною системою.

Увечері 11 липня 2024 року протестувальники закидали будівлю уряду Албанії та мерію столиці країни Тирани коктейлями Молотова, звинувачуючи прем’єр-міністра Раму в корупції та вимагаючи його відставки.

Албанія є членом НАТО з 2009 року. З 2022 року країна веде переговори про вступ до ЄС.