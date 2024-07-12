В Албанії учасники протестів закидали будівлю уряду коктейлями Молотова

Еді Рама (Фото: Boris Pejovic/EPA)

Увечері 11 липня протестувальники закидали будівлю уряду Албанії та мерію столиці країни Тирани коктейлями Молотова, звинувачуючи прем’єр-міністра Еді Раму в корупції та вимагаючи його відставки. Про це повідомило агентство Reuters.

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Журналісти пишуть, що в акції протесту взяли участь тисячі прихильників опозиції. Поліція не втручалася, але гасила пожежі, які виникли від запальних сумішей. Повідомлень про постраждалих не надходило, зазначає Reuters.

Протестувальники також вимагали звільнення лідера опозиції Салі Беріші, який перебуває під домашнім арештом. Політика звинувачують у корупції під час перебування на посаді прем’єр-міністра Албанії у 2005-2013 роках.

Беріша, своєю чергою, заперечує висунуті обвинувачення, водночас звинувачуючи Раму в політичній помсті з метою змусити опонентів мовчати.

"Албанія є єдиною країною в Європі, де лідер опозиції перебуває під політичним арештом без жодних фактів, доказів чи документів. Еді Рама хоче Албанії без албанців, без опозиції та без справедливості", – заявив Беріша по відеозв’язку у коментарі Reuters.

У ніч проти 1 липня після перемоги у першому турі парламентських виборів у Франції Національного об'єднання тисячі людей вийшли на протести. Демонстранти звели на вулицях імпровізовані барикади й почали закидати поліціянтів пляшками та петардами.

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