Після перемоги у першому турі парламентських виборів у Франції ультраправої партії Національне об'єднання на чолі з Марін Ле Пен тисячі людей вийшли на протести. LIGA.net зібрала фото з місця події.

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У ніч проти 1 липня в кількох містах відбулися мітинги противників Національного об'єднання.

Зокрема, у Парижі на площі Республіки, за даними Le Figaro, зібралося близько 8000 осіб.

Демонстранти звели на вулицях імпровізовані барикади й почали закидати поліціянтів пляшками та петардами, передає DW з посиланням на dpa. Унаслідок заворушень також було розбито вітрини магазинів. Поліція застосувала сльозогінний газ, проте до серйозних сутичок не дійшло і протестувальники залишили площу.

Президент Франції Емманюель Макрон своєю чергою закликав до "демократичного єднання" у другому турі парламентських виборів, щоб протистояти ультраправим.

Національне об’єднання отримало 34,2%. На другому місці – блок лівих партій Новий народний фронт, за нього віддали голоси 29,1%. Партія чинного президента Франція Емманюеля Макрона Відродження та її союзники — на третьому місці, вони здобули підтримку 21,5% виборців.

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