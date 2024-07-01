После победы в первом туре парламентских выборов во Франции ультраправой партии Национальное объединение во главе с Марин Ле Пен тысячи людей вышли на протесты. LIGA.net собрала фото с места событий.

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В ночь на 1 июля в нескольких городах состоялись митинги противников Национального объединения.

В частности, в Париже на площади Республики, по данным Le Figaro, собралось около 8000 человек.

Демонстранты построили на улицах импровизированные баррикады и начали забрасывать полицейских бутылками и петардами, передает DW со ссылкой на dpa. В результате беспорядков также были разбиты витрины магазинов. Полиция применила слезоточивый газ, однако до серьезных столкновений не дошло и протестующие покинули площадь.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь призвал к "демократическому единению" во втором туре парламентских выборов, чтобы противостоять ультраправым.

Национальное объединение получило 34,2%. На втором месте – блок левых партий Новый народный фронт, за него отдали голоса 29,1%. Партия действующего президента Франция Эмманюэля Макрона Возрождения и ее союзники – на третьем месте, они получили поддержку 21,5% избирателей.

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