В Албании протестующие забросали здание правительства коктейлями Молотова

Эди Рама (Фото: Boris Pejovic/EPA)

Вечером 11 июля протестующие забросали здание правительства Албании и мэрию столицы страны Тираны коктейлями Молотова, обвиняя премьер-министра Эдди Раму в коррупции и требуя его отставки. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Журналисты пишут, что в акции протеста приняли участие тысячи сторонников оппозиции. Полиция не вмешивалась, но тушила пожары, возникшие от зажигательных смесей. Сообщений о пострадавших не поступало, отмечает Reuters.

Протестующие также требовали освобождения находящегося под домашним арестом лидера оппозиции Сали Бериши. Политика обвиняют в коррупции во время пребывания на должности премьер-министра Албании в 2005-2013 годах.

Бериша, в свою очередь, отрицает выдвинутые обвинения, в то же время обвиняя Раму в политической мести с целью заставить оппонентов молчать.

"Албания является единственной страной в Европе, где лидер оппозиции находится под политическим арестом без каких-либо фактов, доказательств или документов. Эди Рама хочет Албании без албанцев, без оппозиции и без справедливости", – заявил Бериша по видеосвязи в комментарии Reuters.

В ночь на 1 июля после победы в первом туре парламентских выборов во Франции Национального объединения тысячи человек вышли на протесты. Демонстранты построили на улицах импровизированные баррикады и начали забрасывать полицейских бутылками и петардами.

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