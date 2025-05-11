Консерваторы против социалистов. В Албании стартовали важные парламентские выборы

Приверженцы Социалистической партии Альбании (Фото: ЕРА/MALTON DIBRA)

В Албании 11 мая начались выборы в однопалатный парламент. Как отмечают Reuters и DW, это является важным испытанием на пути балканской страны к членству в Евросоюзе.

Премьер-министр Албании Эди Рама, возглавляющий правительство с 2013 года и являющийся лидером Албанской социалистической партии (Partia Socialiste e Shqipërisë), надеется на переизбрание. 60-летний политик объявил, что его главной целью остается вступление страны в ЕС до 2030 года. Однако многие молодые избиратели устали от политиков, которые доминируют в политике страны уже более трех десятилетий, отмечает Reuters.

Главным соперником Рамы является Салли Бериша, бывший президент и премьер-министр Албании, лидер Консервативной партии (Partia Demokratike e Shqipërisë). 80-летний консерватор возглавляет оппозиционный альянс и выступает на выборах с лозунгом "Большая Албания". Как пишут журналисты, он стремится вернуться к власти после 12 лет оппозиционной деятельности.

Бериша находится под тщательным наблюдением албанских правоохранителей из-за обвинений в коррупции, сообщает DW. В 2021 году США наложили на него санкции из-за подозрений во взяточничестве и незаконном обогащении.

Согласно предвыборным опросам, фаворитом является Социалистическая партия, за которую готовы проголосовать до 49% избирателей, тогда как Консервативную партию поддерживает около 35%.

Предварительные итоги выборов будут обнародованы в течение двух дней.

Народное собрание Албании состоит из 140 депутатов, избираемых по пропорциональной системе.