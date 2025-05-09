Экс-советник президента Румынии советует Украине не волноваться, если победит Симион

Ультраправый кандидат Симион в случае своей победы будет прислушиваться к проевропейскому большинству, считает Кифу

Юлиан Кифу (Фото: armyinform)

Украине не стоит переживать из-за возможного избрания президентом Румынии ультраправого Джордже Симиона, ведь он будет вынужден прислушиваться к проевропейским избирателям, которых большинство. Такое мнение высказал президент Центра предотвращения и раннего предупреждения конфликтов, бывший советник президента Румынии по стратегическим вопросам, безопасности и внешней политике Юлиан Кифу в комментарии корреспонденту LIGA.net во время проведения 17-го ежегодного Киевского форума безопасности.

Как отметил Кифу, победа Симиона в первом туре не стала неожиданностью, ведь его преимущество показывали опросы. Но эта ситуация вызывает меньшее беспокойство, чем победа пророссийского Келина Джорджеску в первом туре отмененных выборов.

"Симион не Джорджеску, у него за плечами партия, он соблюдает правила игры и у него есть свои ограничения, которые очень важны", – сказал Кифу.

Экс-советник президента Румынии подчеркнул, что Симион входит в Альянс европейских консерваторов и реформистов Джорджи Мелони.

"Он должен был подписать соглашение о поддержке Украины для вхождения в эту европейскую группу и вчера фактически провел несколько, я думаю, пять интервью, повторяя, что он проевропейский", – сообщил Кифу.

Поэтому, по его мнению, Украине не стоит переживать из-за результатов президентских выборов.

"Независимо от того, кто там будет, мы имеем большинство в 65%, которое является проевропейским, и ничего плохого из этого не выйдет", – сказал он.

Напоследок он подчеркнул, что победа Симиона, несмотря на высокий результат в первом туре, не гарантирована. Ведь есть большое количество избирателей, которые мобилизуются во второй тур и могут коренным образом изменить ситуацию.