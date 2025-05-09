Экс-советник президента Румынии советует Украине не волноваться, если победит Симион
Украине не стоит переживать из-за возможного избрания президентом Румынии ультраправого Джордже Симиона, ведь он будет вынужден прислушиваться к проевропейским избирателям, которых большинство. Такое мнение высказал президент Центра предотвращения и раннего предупреждения конфликтов, бывший советник президента Румынии по стратегическим вопросам, безопасности и внешней политике Юлиан Кифу в комментарии корреспонденту LIGA.net во время проведения 17-го ежегодного Киевского форума безопасности.
Как отметил Кифу, победа Симиона в первом туре не стала неожиданностью, ведь его преимущество показывали опросы. Но эта ситуация вызывает меньшее беспокойство, чем победа пророссийского Келина Джорджеску в первом туре отмененных выборов.
"Симион не Джорджеску, у него за плечами партия, он соблюдает правила игры и у него есть свои ограничения, которые очень важны", – сказал Кифу.
Экс-советник президента Румынии подчеркнул, что Симион входит в Альянс европейских консерваторов и реформистов Джорджи Мелони.
"Он должен был подписать соглашение о поддержке Украины для вхождения в эту европейскую группу и вчера фактически провел несколько, я думаю, пять интервью, повторяя, что он проевропейский", – сообщил Кифу.
Поэтому, по его мнению, Украине не стоит переживать из-за результатов президентских выборов.
"Независимо от того, кто там будет, мы имеем большинство в 65%, которое является проевропейским, и ничего плохого из этого не выйдет", – сказал он.
Напоследок он подчеркнул, что победа Симиона, несмотря на высокий результат в первом туре, не гарантирована. Ведь есть большое количество избирателей, которые мобилизуются во второй тур и могут коренным образом изменить ситуацию.
- В ноябре 2024 года в Румынии прошел первый тур президентских выборов. Во второй тур, который должен был пройти 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и проевропейская Ласкони (19,17%).
- Однако в декабре Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы спецслужб, свидетельствующие, в частности, о вмешательстве России в пользу Джорджеску. После этого результаты первого тура выборов были отменены и назначили повторное голосование.
- 4 мая 2025 года состоялся первый тур новых президентских выборов в Румынии: во второй тур вышли пророссийский Симион и проукраинский независимый кандидат Дан. Второй тур выборов запланирован на 18 мая.
- В день выборов Симион заявил, что в случае своей победы он предоставит руководящий пост пророссийскому соратнику Джорджеску.