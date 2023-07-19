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Червоний Хрест і Канада фінансово допомагають з утриманням полонених росіян – Малюська

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 23:03
Червоний Хрест і Канада фінансово допомагають з утриманням полонених росіян – Малюська - Фото
Денис Малюська (Фото - Мін'юст)

Україна отримує певну фінансову допомогу від Канади та Червоного Хреста на утримання полонених російських окупантів. Про це в інтерв’ю на телемарафоні повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Відповідаючи на питання, чи допомагають Україні міжнародні партнери з утриманням військовополонених, Малюська зазначив, що така допомога є від Червоного Хреста і від канадських партнерів.

"Вони допомогли з ремонтом, щоб привести камери в більш-менш базовий стан, придатний для функціонування. Плюс Червоний Хрест моніторить, як ми утримуємо в'язнів, але так само і фінансує певні заходи", – сказав міністр.

Він зазначив, що відома українцям цифра про 10 000 грн на місяць на одного російського військовополоненого не зовсім відповідає дійсності, адже насправді витрати на харчування і на забезпечення режиму безпеки значно менші. Але Україна була змушена створювати табір для військовополонених із нуля, і тому на старті були капітальні витрати.

Однак, як наголосив міністр, після завершення війни табір нікуди не подінеться і перетвориться на типову установу для утримання українських в’язнів.

  • У жовтні 2022 року омбудсмен Лубінець заявив, що Червоний Хрест не виконує свій мандат в Україні й навіть не намагається цього робити, а також порушує принцип нейтральності, називаючи війну Росії проти України "кризою" чи "конфліктом в Україні".
  • У червні 2023-го представники Червоного Хреста не відповіли омбудсмену, скількох українських полонених вони відвідали від початку повномасштабного вторгнення РФ. Щодо українських полонених з Оленівки у МКЧХ теж немає новин.

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Оксана Житнюк
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