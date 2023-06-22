У Червоному Хресті не відповіли, скількох полонених ЗСУ відвідали. Кажуть, "конфіденційно"

Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста не відповіли омбудсмену Дмитру Лубінцю, скількох українських полонених вони відвідали від початку повномасштабного вторгнення РФ. Щодо українських полонених з Оленівки у МКЧХ теж немає новин. Про це Лубінець написав у Facebook після зустрічі з головою делегації МКЧХ в Україні Еглінгом Юргом і координатором багатосторонніх та гуманітарних питань МКЧХ Венді Джулією Флері.

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Омбудсмен зазначив, що "ми намагаємося" та "нам потрібен час" – це слова, які він найчастіше чує від Червоного Хреста, тому вирішив провести зустріч "у спробі отримати інші відповіді".

Він запитав, скількох українських полонених у Росії відвідали представники організації.

"Чіткої відповіді не отримав. Делегація зазначила, що це конфіденційна інформація. Припускаю, що ця цифра в десятки разів менша, ніж кількість відвіданих російських полонених на території України", – зазначив Лубінець.

Омбудсмен заявив, що РФ порушує Женевські конвенції, і фото звільнених українських захисників свідчать про антигуманне поводження агресора, на протидію чому потрібні конкретні дії.

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У відповідь на це, за його словами, представники МКЧХ сказали, що "це жахливо", але запитали, як їм працювати, якщо РФ не дотримується законів і звичаїв ведення війни.

Лубінець також порушив тему листування між українськими військовополоненими та їхніми рідними. На питання, скільки листів останнім часом передали українські військові, омбудсмен відповіді не отримав. Проте делегація розповіла про свій "новий механізм" – записування повідомлень від українських військових та їхніх рідних на планшет. Таким способом вже нібито передано кілька сотень коротких повідомлень.

Лубінець також нагадав, що скоро буде річниця трагедії в Оленівці.

"Чи має МКЧХ нову інформацію? Ні, не має. Відповідь, яку я отримав", – зазначив омбудсмен.

У жовтні 2022 року Лубінець заявив, що Червоний Хрест не виконує свій мандат в Україні й навіть не намагається цього робити, а також порушує принцип нейтральності, називаючи війну Росії проти України "кризою" чи "конфліктом в Україні".

7 червня 2023 року Зеленський розкритикував ООН і Червоний Хрест за бездіяльність після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.

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