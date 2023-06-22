В Красном Кресте не ответили, скольких пленных ВСУ посетили. Говорят, "конфиденциально"

Представители Международного Комитета Красного Креста не ответили омбудсмену Дмитрию Лубинцу, скольких украинских пленных они посетили с начала полномасштабного вторжения РФ. Насчет украинских пленных из Еленовки у МККК тоже нет новостей. Об этом Лубинец написал в Facebook после встречи с главой делегации МККК в Украине Эглингом Юргом и координатором многосторонних и гуманитарных вопросов МККК Венди Джулией Флери.

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Омбудсмен отметил, что "мы стараемся" и "нам нужно время" – это слова, которые он чаще всего слышит от Красного Креста, поэтому решил провести встречу "в попытке получить другие ответы".

Он спросил, скольких украинских пленных в России посетили представители организации.

"Четкого ответа не получил. Делегация отметила, что это конфиденциальная информация. Предполагаю, что эта цифра в десятки раз меньше, чем количество посещенных российских пленных на территории Украины", – отметил Лубинец.

Омбудсмен заявил, что РФ нарушает Женевские конвенции, и фото освобожденных украинских защитников свидетельствуют об антигуманном поведении агрессора, в противодействие чему нужны конкретные действия.

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В ответ на это, по его словам, представители МККК сказали, что "это ужасно", но спросили, как им работать, если РФ не соблюдает законы и обычаи ведения войны.

Лубинец также затронул тему переписки между украинскими военнопленными и их родными. На вопрос, сколько писем в последнее время передали украинские военные, омбудсмен ответа не получил. Однако делегация рассказала о своем "новом механизме" – записи сообщений от украинских военных и их родных на планшет. Таким способом уже якобы передано несколько сотен коротких сообщений.

Лубинец также напомнил, что скоро будет годовщина трагедии в Еленовке.

"Имеет ли МККК новую информацию? Нет, не имеет. Ответ, который я получил", – отметил омбудсмен.

В октябре 2022 года Лубинец заявил, что Красный Крест не выполняет свой мандат в Украине и даже не пытается этого делать, а также нарушает принцип нейтральности, называя войну России против Украины "кризисом" или "конфликтом в Украине".

7 июня 2023 года Зеленский подверг критике ООН и Красный Крест за бездействие после подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции.

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