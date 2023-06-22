Венгрия готовится обвинить Украину в нежелании обмениваться пленными с РФ – омбудсмен

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Венгрия нарушила гуманитарное право, приняв от России 11 украинских военнопленных. По его словам, Венгрия готовит информационно-психологическую спецоперацию (ИПСО), чтобы обвинить Украину в нежелании обмениваться с РФ пленными. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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"По гуманитарному праву. Я трактую, что Венгрия его нарушила. Потому что нельзя просто взять с территории РФ, забрать военнопленных. Даже если у вас были какие-то гуманитарные основания, то в первую очередь вы должны были проинформировать Украину", – сказал Лубинец.

Во-вторых, по его словам, венгерская сторона должна была проинформировать Международный Комитет Красного Креста. При этом он отметил, что сегодня утром встречался с руководителем миссии МККК в Украине и тот подтвердил, что ни от РФ, ни от Венгрии не поступала информация о передаче Венгрии 11 украинских военнопленных.

"Сейчас они (Венгрия. – Ред.), по моим данным, планируют запустить ИПСО по дискредитации властей Украины, Координационного штаба по обращению с военнопленными, что якобы РФ готова отдавать украинских военнопленных, но проблема — в Украине, что якобы нет инициативы", – сказал Лубинец.

Тем не менее он настаивает, что Украина постоянно предлагает новые инициативы, передает списки и заявляет о готовности провести большой обмен всех на всех.

Лубинец пояснил, что, выехав за границы России, украинские военнослужащие теряют статус военнопленных и становятся обычными свободными людьми. Поэтому непонятно, почему Венгрия ограничивает их передвижение и не допускает к ним украинских дипломатов.

При этом омбудсмен подчеркнул, что непонятно также, как украинцы с территории РФ попали в Венгрию, ведь общей границы у них нет.

8 июня 2023 года в РПЦ заявили, что передали Венгрии военнопленных "закарпатского происхождения" в рамках "межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны". Вице-премьер-министр Венгрии 9 июня подтвердил информацию СМИ о передаче стране 11 украинских военнопленных.

В МИД заявили, что украинская сторона не была проинформирована о передаче украинских военнопленных Венгрии.

В ГУР назвали это информационно-психологической операцией РФ по отбеливанию имиджа Русской православной церкви в Европе и выразили надежду, что часть украинцев в результате действительно окажутся на свободе.

20 июня посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных.

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