Угорщина готує ІПСО, щоб звинуватити Україну у небажанні обмінюватися полоненими з РФ – омбудсмен

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Угорщина порушила гуманітарне право, прийнявши від Росії 11 українських військовополонених. Наразі, за його словами Угорщина готує інформаційно-психологічну спецоперацію (ІПСО), щоб звинуватити Україну у небажанні обмінюватися з РФ полоненими. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

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"Щодо гуманітарного права. Я трактую, що Угорщина його порушила. Тому що не можна просто взяти з території РФ, забрати військовополонених. Навіть якщо у вас були якісь там гуманітарні підстави, то в першу чергу ви повинні були проінформувати Україну", – сказав Лубінець.

По-друге, за його словами, угорська сторона мала проінформувати Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Водночас він наголосив, що сьогодні зранку зустрічався з керівником місії МКЧХ в Україні, і той підтвердив, що ні від РФ, ні від Угорщини не надходила інформація про передання Угорщині 11 українських військовополонених.

"Зараз вони (Угорщина. – Ред.), за моїми даними, планують запустити ІПСО з дискредитації влади України, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, що нібито РФ готова віддавати українських військовополонених, але проблема — в Україні, що нібито немає ініціативи", – сказав Лубінець.

Проте він наполягає, що Україна постійно пропонує нові ініціативи, передає списки та заявляє про готовність провести великий обмін всіх на всіх.

Лубінець пояснив, що, перетнувши кордон Росії, українські військовослужбовці втрачають статус військовополонених і стають звичайними вільними людьми. Тому незрозуміло, чому Угорщина обмежує їхнє пересування і не допускає до них українських дипломатів.

Водночас омбудсман наголосив, що незрозуміло також, яким чином українці з території РФ потрапили до Угорщини, адже спільного кордону в них немає.

8 червня 2023 року в РПЦ заявили, що передали Угорщині військовополонених "закарпатського походження" у межах "міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони". Віцепрем'єр-міністр Угорщини 9 червня підтвердив інформацію ЗМІ про передання країні 11 українських військовополонених.

У МЗС заявили, що українська сторона не була поінформована про передання українських військовополонених Угорщині.

У ГУР назвали це інформаційно-психологічною операцією РФ з відбілювання іміджу Російської православної церкви в Європі та висловили сподівання, що частина українців зрештою справді опиниться на свободі.

20 червня посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених.

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