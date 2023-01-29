Еленовка. За пять месяцев РФ замела следы и фактически сорвала расследование – омбудсмен

Ровно полгода назад россияне совершили массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке, однако никаких результатов расследования все еще нет, так как никто даже не добился допуска к месту трагедии. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Омбудсмен считает теракт в Еленовке "публичной казнью" украинских военных, оказавшихся в плену.

Он подчеркнул, что специалисты говорят о том, что взрыв произошел внутри. Генпрокурор отмечал, что способом убийства было термобарическое оружие. Никаких атак со стороны Украины, как об этом утверждают в РФ, – не было.

"Украина не получила ожидаемой реакции от международного сообщества – нет успехов в расследовании, и никто не добился хотя бы допуска на место трагедии", – отметил Лубинец.

По его словам, Международный Комитет Красного Креста не отреагировал должным образом на теракт, и "непонятной" остается позиция ООН.

"Поначалу генсекретарь организовал отдельную миссию в Еленовку. Однако не были приложены усилия для встреч с украинской стороной, чтобы взять наработки и документы по теракту. А уже через пять месяцев миссию ООН расформировали без какой-либо критики РФ, которая за все это время не предоставила доступа ни представителям миссии, ни украинской стороне, и фактически сорвала расследование", – заявил Лубинец.

Омбудсмен считает, что пять месяцев – это большой срок, чтобы "замести следы", но малый срок, чтобы забыть о преступлении. Он заверил, что Украина будет расследовать убийство военнослужащих в Еленовке, и это будет еще один особый факт для специального трибунала.

Оксана Житнюк

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