Красный Крест и Канада финансово помогают с содержанием пленных россиян – Малюська

Украина получает определенную финансовую помощь от Канады и Красного Креста на содержание пленных российских оккупантов. Об этом в интервью на телемарафоне сообщил министр юстиции Денис Малюська.

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Отвечая на вопрос, помогают ли Украине международные партнеры с содержанием военнопленных, Малюська отметил, что такая помощь есть от Красного Креста и от канадских партнеров.

"Они помогли с ремонтом, чтобы привести камеры в более-менее базовое состояние, пригодное для функционирования. Плюс Красный Крест мониторит, как мы удерживаем заключенных, но так же и финансирует определенные мероприятия", – сказал министр.

Он отметил, что известная украинцам цифра о 10 000 грн в месяц на одного российского военнопленного не совсем соответствует действительности, так как на самом деле расходы на питание и обеспечение режима безопасности значительно меньше. Но Украина была вынуждена создавать лагерь для военнопленных с нуля, поэтому на старте были капитальные затраты.

Однако, как отметил министр, после окончания войны лагерь никуда не денется и превратится в типичное учреждение для содержания украинских заключенных.

В октябре 2022 года омбудсмен Лубинец заявил, что Красный Крест не выполняет свой мандат в Украине и даже не пытается этого делать, а также нарушает принцип нейтральности, называя войну России против Украины "кризисом" или "конфликтом в Украине".

В июне 2023-го представители Красного Креста не ответили омбудсмену, скольких украинских пленных они посетили с начала полномасштабного вторжения РФ. Относительно украинских пленных из Еленовки у МККК тоже нет новостей.

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