Криголам "Ноосфера" прибув до польської антарктичної станції, далі – "Академік Вернадський" – фото

Флагман українського науково-дослідного флоту криголам "Ноосфера" розпочав третій антарктичний сезон. У середу він прибув до польської станції "Арцтовський"

Фото: Facebook

Національний антарктичний науковий центр проінформував, що флагман українського науково-дослідного флоту криголам "Ноосфера" сьогодні прибув до польської антарктичної станції "Арцтовський". Далі він попрямує до українських полярників на станцію"Академік Вернадський".

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У дописі зазначили, що криголам дійшов до острова Кінг Джордж в Антарктиці, де розташована польська антарктична станція "Арцтовський".

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У науковому центрі додали, що шлях з Кейптауна до Кінг Джорджа зайняв 19 днів, криголам подолав 4125 миль (6638 км).

Фото: Facebook

За словами капітана "Ноосфери" Олександра Гришка, команда криголама побачила айсберги набагато раніше, ніж у попередні роки.

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Він припустив, що це могли бути уламки більшого айсберга A23a площею 4 000 км квадратних. Він проходив північний край Антарктичного півострова в листопаді цього року.

Фото: Facebook

"Сьогодні й наступними днями на "Ноосфері" триватиме розвантаження. Треба доправити на берег 9 контейнерів з майже 450 тоннами різних речей та 140 000 літрів пального для "Арцтовського", – додали у науковому центрі.

У дописі зазначили, що до української станції "Академік Вернадський", криголам вирушить 11 грудня.