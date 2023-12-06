Криголам "Ноосфера" прибув до польської антарктичної станції, далі – "Академік Вернадський" – фото
Національний антарктичний науковий центр проінформував, що флагман українського науково-дослідного флоту криголам "Ноосфера" сьогодні прибув до польської антарктичної станції "Арцтовський". Далі він попрямує до українських полярників на станцію"Академік Вернадський".
У дописі зазначили, що криголам дійшов до острова Кінг Джордж в Антарктиці, де розташована польська антарктична станція "Арцтовський".
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У науковому центрі додали, що шлях з Кейптауна до Кінг Джорджа зайняв 19 днів, криголам подолав 4125 миль (6638 км).
За словами капітана "Ноосфери" Олександра Гришка, команда криголама побачила айсберги набагато раніше, ніж у попередні роки.
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Він припустив, що це могли бути уламки більшого айсберга A23a площею 4 000 км квадратних. Він проходив північний край Антарктичного півострова в листопаді цього року.
"Сьогодні й наступними днями на "Ноосфері" триватиме розвантаження. Треба доправити на берег 9 контейнерів з майже 450 тоннами різних речей та 140 000 літрів пального для "Арцтовського", – додали у науковому центрі.
У дописі зазначили, що до української станції "Академік Вернадський", криголам вирушить 11 грудня.
- Влітку 2021 року Україна купила у Британії науково-дослідний криголам, його назвали "Ноосферою".
- Менш ніж за місяць до повномасштабного нападу Росії на Україну судно вирушило до Антарктиди.
- У першому рейсі українського криголама "Ноосфера" до Антарктиди науковці відновили перервані на 20 років морські геологічні дослідження та зробили відкриття.