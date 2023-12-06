Ледокол "Ноосфера" прибыл к польской антарктической станции, далее – "Академик Вернадский"

Флагман украинского научно-исследовательского флота ледокол "Ноосфера" начал третий антарктический сезон. Он прибыл на польскую станцию "Артцовский"

Фото: Facebook

Национальный антарктический научный центр проинформировал, что флагман украинского научно-исследовательского флота ледокол "Ноосфера" сегодня прибыл в польскую антарктическую станцию "Арцтовский". Далее он направится к украинским полярникам на станцию "Академик Вернадский".

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В сообщении отмети, что ледоколам дошел до острова Кинг Джордж в Антарктике, где расположена польская антарктическая станция "Арцтовский".

"По киевскому времени это произошло сегодня ночью, 6 декабря 2023 года", – говорится в сообщении.

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В научном центре отметили, что путь из Кейптауна в Кинг Джордж занял 19 дней, ледокол преодолел 4125 миль (6638 км).

Фото: Facebook

По словам капитана "Ноосферы" Александра Гришко, команда ледокола увидела айсберги гораздо раньше, чем в предыдущие годы.

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Он предположил, что это могли быть обломки большего айсберга A23a площадью 4000 квадратных километров. Он проходил на северной оконечности Антарктического полуострова в ноябре этого года.

Фото: Facebook

"Сегодня и в последующие дни на "Ноосфере" будет продолжаться разгрузка. Надо доставить на берег 9 контейнеров с почти 450 тоннами разных вещей и 140 тыс. литров горючего для "Арцтовского", – добавили в научном центре.

В сообщении отметили, что к украинской станции "Академик Вернадский" ледокол отправится 11 декабря.