Ледокол "Ноосфера" прибыл к польской антарктической станции, далее – "Академик Вернадский"
Национальный антарктический научный центр проинформировал, что флагман украинского научно-исследовательского флота ледокол "Ноосфера" сегодня прибыл в польскую антарктическую станцию "Арцтовский". Далее он направится к украинским полярникам на станцию "Академик Вернадский".
В сообщении отмети, что ледоколам дошел до острова Кинг Джордж в Антарктике, где расположена польская антарктическая станция "Арцтовский".
"По киевскому времени это произошло сегодня ночью, 6 декабря 2023 года", – говорится в сообщении.
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В научном центре отметили, что путь из Кейптауна в Кинг Джордж занял 19 дней, ледокол преодолел 4125 миль (6638 км).
По словам капитана "Ноосферы" Александра Гришко, команда ледокола увидела айсберги гораздо раньше, чем в предыдущие годы.
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Он предположил, что это могли быть обломки большего айсберга A23a площадью 4000 квадратных километров. Он проходил на северной оконечности Антарктического полуострова в ноябре этого года.
"Сегодня и в последующие дни на "Ноосфере" будет продолжаться разгрузка. Надо доставить на берег 9 контейнеров с почти 450 тоннами разных вещей и 140 тыс. литров горючего для "Арцтовского", – добавили в научном центре.
В сообщении отметили, что к украинской станции "Академик Вернадский" ледокол отправится 11 декабря.
- Летом 2021 года Украина купила в Британии научно-исследовательский ледокол, его назвали "Ноосферой".
- Менее чем за месяц до полномасштабного нападения России на Украину судно отправилось в Антарктиду.
- В первом рейсе украинского ледокола "Ноосфера" в Антарктиду ученые возобновили прерванные на 20 лет морские геологические исследования и сделали открытие.