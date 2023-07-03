Кулеба обіцяє "жорстку реакцію" Києва на знущання грузинської влади з Саакашвілі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що грузинська влада заслуговує на жорстку реакцію України через ставлення до експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі. Його заяву опублікувала пресслужба МЗС.

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"Ми вважаємо, що Грузія має припинити знущання з Михеїла Саакашвілі та повернути його нам, оскільки він є громадянином України", – сказав Кулеба.

За словами Кулеби, після публікації кадрів із сьогоднішнього судового засідання щодо Саакашвілі, де він має вкрай змарнілий і виснажений вигляд, "усе досягло точки кипіння", через що Київ пішов на "різкий, але справедливий крок".

Міністр наголосив, що з послом Грузії завтра у міністерстві проведуть "жорстку розмову", він повернеться до країни.

Раніше сьогодні президент Зеленський також закликав Грузію передати Саакашвілі в Україну. Він доручив МЗС зокрема запропонувати послу протягом 48 годин залишити Україну для проведення консультацій.

Як пише Європейська правда, обрана Україною процедура не є типовою для міжнародних відносин. "Відкликання для консультацій", про яке згадав Зеленський, держава може застосувати до свого посла, але не до посла іншої держави. Водночас Київ може "вигнати" посла іншої держави у якості жорсткого демаршу – наприклад, оголосити його персоною нон ґрата або позбавити акредитації.

Сьогодні експрезидент Грузії долучився відеозв'язком з клініки "Вівамед" до судового засідання у Тбілісі та заявив, що продовжує худнути. Скриншот, на якому Саакашвілі виглядає як "живий скелет", опублікувала його колишня прессекретарка Дар'я Чиж та грузинське видання Mtavari.

28 червня 2018 року Саакашвілі заочно засудили у Грузії до шести років ув'язнення за побиття депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

1 жовтня 2021 року Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії. Того ж дня його затримали у Тбілісі. Політик оголосив голодування. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працюватиме на всіх рівнях, щоб повернути Саакашвілі, який має українське громадянство.

1 лютого Саакашвілі під час судового засідання у справі у Тбілісі підключився по відеозв'язку з клініки та показав своє вкрай виснажене тіло, після чого трансляцію було перервано.

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