Кулеба обещает "жесткую реакцию" Киева на издевательство грузинских властей над Саакашвили
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что грузинские власти заслуживают жесткой реакции Украины из-за отношения к экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили. Его заявление опубликовала пресс-служба МИД.
"Мы считаем, что Грузия должна прекратить издевательства над Михеилом Саакашвили и вернуть его нам, поскольку он является гражданином Украины", – сказал Кулеба.
По словам Кулебы, после публикации кадров с сегодняшнего судебного заседания по поводу Саакашвили, где он имеет крайне исхудавший и изможденный вид, "все достигло точки кипения", из-за чего Киев пошел на "резкий, но справедливый шаг".
Министр подчеркнул, что с послом Грузии завтра в министерстве проведут "жесткий разговор", он вернется в страну.
Ранее сегодня президент Зеленский призвал Грузию передать Саакашвили в Украину. Он поручил МИДу в частности предложить послу в течение 48 часов покинуть Украину для проведения консультаций.
Как пишет Европейская правда, выбранная Украиной процедура не является типичной для международных отношений. "Отзыв для консультаций", о котором упомянул Зеленский, государство может применить к своему послу, но не к послу другого государства. В то же время, Киев может "выгнать" посла другого государства в качестве жесткого демарша – например, объявить его персоной нон грата или лишить аккредитации.
Сегодня экс-президент Грузии подключился по видеосвязи из клиники "Вивамед" к судебному заседанию в Тбилиси и заявил, что продолжает худеть. Скриншот, на котором Саакашвили выглядит как "живой скелет", опубликовала его бывшая пресс-секретарь Дарья Чиж и грузинское издание Mtavari.
- 28 июня 2018 Саакашвили заочно приговорили в Грузии к шести годам заключения за избиение депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
- 1 октября 2021 года Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию. В тот же день он был задержан в Тбилиси. Политик объявил голодовку. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет работать на всех уровнях, чтобы вернуть Саакашвили, имеющему украинское гражданство.
- 1 февраля Саакашвили во время судебного заседания по делу в Тбилиси включился по видеосвязи из клиники и показал свое крайне истощенное тело, после чего трансляция была прервана.
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