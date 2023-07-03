Кулеба обещает "жесткую реакцию" Киева на издевательство грузинских властей над Саакашвили

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что грузинские власти заслуживают жесткой реакции Украины из-за отношения к экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили. Его заявление опубликовала пресс-служба МИД.

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"Мы считаем, что Грузия должна прекратить издевательства над Михеилом Саакашвили и вернуть его нам, поскольку он является гражданином Украины", – сказал Кулеба.

По словам Кулебы, после публикации кадров с сегодняшнего судебного заседания по поводу Саакашвили, где он имеет крайне исхудавший и изможденный вид, "все достигло точки кипения", из-за чего Киев пошел на "резкий, но справедливый шаг".

Министр подчеркнул, что с послом Грузии завтра в министерстве проведут "жесткий разговор", он вернется в страну.

Ранее сегодня президент Зеленский призвал Грузию передать Саакашвили в Украину. Он поручил МИДу в частности предложить послу в течение 48 часов покинуть Украину для проведения консультаций.

Как пишет Европейская правда, выбранная Украиной процедура не является типичной для международных отношений. "Отзыв для консультаций", о котором упомянул Зеленский, государство может применить к своему послу, но не к послу другого государства. В то же время, Киев может "выгнать" посла другого государства в качестве жесткого демарша – например, объявить его персоной нон грата или лишить аккредитации.

Сегодня экс-президент Грузии подключился по видеосвязи из клиники "Вивамед" к судебному заседанию в Тбилиси и заявил, что продолжает худеть. Скриншот, на котором Саакашвили выглядит как "живой скелет", опубликовала его бывшая пресс-секретарь Дарья Чиж и грузинское издание Mtavari.

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