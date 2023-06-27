Кулеба: Режим Путіна виріс на потуранні Заходу та "зигзагоподібному" курсі України

Росія, якою вона стала за диктатури Володимира Путіна, не відразу стала повністю агресивним режимом, це стало можливим після того, як світ десятиліттями відмовлявся бачити її справжнє обличчя. Про це написав глава МЗС Дмитро Кулеба у статті для журналу Internationale Politik.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Росія Путіна не стала відразу тим агресивним реваншистським режимом, яким вона є сьогодні, зазначає Кулеба.

"Війні передували роки придушення свобод усередині Росії, роки отруйної пропаганди проти України та Заходу. Роки сліпоти на Заході щодо реального курсу Росії, мотивовані бажанням вести бізнес із Росією "як завжди", – пише він.

Він також нагадує, що у ті роки "попередження України та інших країн Центральної Європи та Балтії безглуздо ігнорувалися" на Заході".

Міністр визнає, що "Україна також поділяє частину відповідальності, включно з її "зигзагоподібною" зовнішньополітичною позицією, відсутністю рішучих реформ та послабленням збройних сил у 2000-ті роки".

"Але Україна прокинулася у 2014 році, і з того часу більше не засинала", – вважає Кулеба.

Водночас, нагадує він, "низка європейських урядів та еліт продовжували заплющувати очі на справжні наміри Росії. "Північний потік – 2" та інші погані рішення, ухвалені під прикриттям "економічних" цілей, продовжували підживлювати російського монстра".

Ці стратегічні помилки накопичилися до критичної маси та призвели до "похмурого ранку 24 лютого 2022 року, коли зло обрушило на українців всю свою міць", – наголошує Кулеба.

4 квітня 2022 року президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр визнав помилки в політиці щодо Росії, а також невдачу "зі створенням загальноєвропейського будинку за участю РФ" та спробою включити її до загальної архітектури європейської безпеки.

16 вересня він заявив, що Путін "зруйнував останні мости діалогу, останні стовпи миру в Європі".

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.