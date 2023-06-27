Кулеба: Режим Путина вырос на попустительстве Запада и "зигзагообразном" курсе Украины

Россия, какой она стала при диктатуре Владимира Путина, не сразу стала полностью агрессивным режимом, это стало возможным после того, как мир десятилетиями отказывался видеть ее настоящее лицо. Об этом написал глава МИД Дмитрий Кулеба в статье для журнала Internationale Politik.

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Россия Путина не стала в одночасье тем агрессивным реваншистским режимом, которым она является сегодня, отмечает Кулеба.

"Войне предшествовали годы подавления свобод внутри России, годы ядовитой пропаганды против Украины и Запада. Годы слепоты на Западе относительно реального курса России, мотивированные желанием вести бизнес с Россией "как обычно", – пишет он.

Он также напоминает, что в те годы "предупреждения Украины и других стран Центральной Европы и Балтии безрассудно игнорировались" на Западе.

Министр признает, что "Украина также разделяет часть ответственности, включая ее "зигзагообразную" внешнеполитическую позицию, отсутствие решительных реформ и ослабление вооруженных сил в 2000-е годы".

"Но Украина проснулась в 2014 году, и с тех пор больше не засыпала", – считает Кулеба.

В то же время, напоминает он, "ряд европейских правительств и элит продолжали закрывать глаза на истинные намерения России. "Северный поток – 2" и другие плохие решения, принятые под прикрытием "экономических" целей, продолжали подпитывать российского монстра".

Эти стратегические ошибки накопились до критической массы и привели к "мрачному утру 24 февраля 2022 года, когда зло обрушило на украинцев всю свою мощь", – подчеркивает Кулеба.

4 апреля 2022 года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал ошибки в политике в отношении России, а также неудачу "с созданием общеевропейского дома с участием РФ" и попыткой включить ее в общую архитектуру европейской безопасности.

16 сентября он заявил, что Путин "разрушил последние мосты диалога, последние столпы мира в Европе".

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