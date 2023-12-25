Kyiv Post пише про отруєння пропагандиста Антона Красовського. Той заявив, що "захворів"
Антон Красовський (Фото: ресурс окупантів)

Російського пропагандиста Антона Красовського, який закликав до вбивства українських дітей, було отруєно. Про це повідомило видання Kyiv Post із посиланням на співрозмовників у Києві.

Напередодні сам Красовський заявив, що на початку тижня його самопочуття погіршилося.

"Люди запитують, чи живий я, чи все гаразд. Ну що я можу сказати? Шлунок різко скрутило, мене почало нудити, потім я знепритомнів. Мене відвезли до клініки. Я поступово приходжу до тями", — написав пропагандист.

Співрозмовник Kyiv Post у Головному управлінні розвідки Міноборони заявив, що Красовського було отруєно.

"Його стан продовжує погіршуватися. Цілком імовірно, що останні повідомлення в мережі були написані не самим пропагандистом", — сказало джерело у розвідці.

LIGA.net звернулася за коментарем до ГУР, щоб підтвердити чи спростувати подібну інформацію.

  • У серпні 2022-го СБУ повідомила, що Красовського заочно судитимуть за заклики до геноциду українців, ліквідацію незалежності України та повалення її конституційного ладу.
  • 20 жовтня того ж року RT випустила в ефір бесіду Красовського з письменником Сергієм Лук'яненком, який підтримує війну, де під час розмови ведучий запропонував убивати українських дітей, які не люблять Росію. Згодом Красовського усунули.
  • Красовський потрапив під санкції Британії разом із ще одним пропагандистом РФ та низкою посадових осіб.

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