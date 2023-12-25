Kyiv Post пише про отруєння пропагандиста Антона Красовського. Той заявив, що "захворів"

Видання Kyiv Post з посиланням на співрозмовників у Києві повідомило про отруєння російського пропагандиста Красовського

Антон Красовський (Фото: ресурс окупантів)

Російського пропагандиста Антона Красовського, який закликав до вбивства українських дітей, було отруєно. Про це повідомило видання Kyiv Post із посиланням на співрозмовників у Києві.

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Напередодні сам Красовський заявив, що на початку тижня його самопочуття погіршилося.

"Люди запитують, чи живий я, чи все гаразд. Ну що я можу сказати? Шлунок різко скрутило, мене почало нудити, потім я знепритомнів. Мене відвезли до клініки. Я поступово приходжу до тями", — написав пропагандист.

Співрозмовник Kyiv Post у Головному управлінні розвідки Міноборони заявив, що Красовського було отруєно.

"Його стан продовжує погіршуватися. Цілком імовірно, що останні повідомлення в мережі були написані не самим пропагандистом", — сказало джерело у розвідці.

LIGA.net звернулася за коментарем до ГУР, щоб підтвердити чи спростувати подібну інформацію.

У серпні 2022-го СБУ повідомила, що Красовського заочно судитимуть за заклики до геноциду українців, ліквідацію незалежності України та повалення її конституційного ладу.

20 жовтня того ж року RT випустила в ефір бесіду Красовського з письменником Сергієм Лук'яненком, який підтримує війну, де під час розмови ведучий запропонував убивати українських дітей, які не люблять Росію. Згодом Красовського усунули.

Красовський потрапив під санкції Британії разом із ще одним пропагандистом РФ та низкою посадових осіб.

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