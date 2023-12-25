Kyiv Post пишет об отравлении пропагандиста Антона Красовского. Тот заявил, что "заболел"

Издание Kyiv Post со ссылкой на собеседников в Киеве сообщило об отравлении российского пропагандиста Красовского

Антон Красовский (Фото: ресурс оккупантов)

Российский пропагандист Антон Красовский, который призывал к убийства украинских детей, был отравлен. Об этом сообщило издание Kyiv Post со ссылкой на собеседников в Киеве.

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Накануне сам Красовский заявил, что в начале недели его самочувствие ухудшилось.

"Люди спрашивают, жив ли я, все ли в порядке. Ну что я могу сказать? Желудок резко скрутило, меня начало тошнить, потом я потерял сознание. Меня отвезли в клинику. Я постепенно прихожу в себя", — написал пропагандист.

Собеседник Kyiv Post в Главном управлении разведки Минобороны заявил, что Красовский был отравлен.

"Его состояние продолжает ухудшаться. Вполне вероятно, что последние сообщения в сети были написаны не самим пропагандистом", — сказал источник журналистов в разведке.

LIGA.net обратилась за комментарием в ГУР, чтобы подтвердить или опровергнуть подобную информацию.

В августе 2022-го СБУ сообщила, что Красовского будут заочносудить за призывы к геноциду украинцев, ликвидации независимости Украины и свержению ее конституционного строя.

20 октября того же года RT выпустила в эфир беседу Красовского с писателем Сергеем Лукьяненко, поддерживающим войну, где во время разговора ведущий предложил убивать украинских детей, которые не любят Россию. Впоследствии Красовского отстранили.

Красовский попал под санкции Британии вместе с еще одним пропагандистом РФ и рядом должностных лиц.

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