Лідер Чехії пояснив заяву про "один шанс" на контрнаступ: мав на увазі цей рік
Президент Чехії Петр Павел пояснив свою березневу заяву про те, що українська армія нібито матиме лише "один шанс" на контрнаступ. На спільній із президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Празі Павел сказав, що мав на увазі одну можливість на поточний рік.
Журналістка запитала Павела, чи змінив він свою думку щодо "одного шансу" на контрнаступ ЗСУ.
"Дозвольте мені тільки уточнити мої слова: я сказав, що Україна буде мати в цьому році тільки одну можливість провести контрнаступ. Підготовка контрнаступу вимагає багато часу і джерел. Нереалістично очікувати, що якщо буде неуспішний наступ, то можна одразу почати другий. Просто треба зробити висновок, що ми маємо зробити все для того, щоб цей контрнаступ був успішний", – сказав Павел.
- У березні 2023 року Павел в одному із інтерв'ю заявив, що, на його думку, у Сил оборони України буде лише одна можливість провести масштабний контрнаступ у спробі вибити російських окупантів зі своєї території, адже на ще один може не вистачити ресурсів.
- В середині травня Павел заявив, що Україна має "високі шанси" на успіх у процесі майбутнього контрнаступу.
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