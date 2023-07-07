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Лидер Чехии объяснил заявление об "одном шансе" на контрнаступление: имел в виду этот год

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 00:02
Лидер Чехии объяснил заявление об
Петр Павел (Фото: EPA)

Президент Чехии Петр Павел объяснил свое мартовское заявление о том, что у украинской армии якобы будет только "один шанс" на контрнаступление. На совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Праге Павел сказал, что имел в виду одну возможность на текущий год.

Журналистка спросила Павела, изменил ли он свое мнение по поводу "одного шанса" на контрнаступление ВСУ.

"Позвольте мне только уточнить мои слова: я сказал, что у Украины будет в этом году только одна возможность провести контрнаступление. Подготовка контрнаступления требует много времени и источников. Нереалистично ожидать, что если будет неуспешное наступление, то можно сразу начать второе. Просто надо сделать вывод, что мы должны сделать все для того, чтобы это контрнаступление было успешным", – сказал Павел.

  • В марте 2023 года Павел в одном из интервью заявил, что, по его мнению, у Сил обороны Украины будет лишь одна возможность провести масштабное контрнаступление в попытке выбить российских оккупантов со своей территории, так как на еще одну может не хватить ресурсов.
  • В середине мая Павел заявил, что у Украины есть "высокие шансы" на успех в процессе будущего контрнаступления.

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Оксана Житнюк
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войначехияПетр Павелконтрнаступление
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