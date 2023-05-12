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Петр Павел: Украина имеет высокие шансы на успех контрнаступления

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 20:37
Петр Павел: Украина имеет высокие шансы на успех контрнаступления - Фото
Петр Павел (Фото: EPA)

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина имеет "высокие шансы" на успех в ходе предстоящего контрнаступления. Об этом он сообщил в интервью Reuters.

По словам чешского лидера, есть "большая надежда", что украинское контрнаступление будет успешным, потому что украинские войска мотивированы, хорошо подготовлены, опытны и "не имеют таких недостатков, как армия РФ".

Павел объяснил, что у российских оккупантов есть серьезные проблемы с логистикой и моральным духом, но провала обороны, по мнению политика, "ожидать не стоит".

"У РФ было время подготовить относительно качественную и глубокую оборону по нескольким линиям, которая, в случае эффективного использования, будет стоить Украине больших потерь", – сказал президент Чехии.

При этом он отметил, что пока невозможно предусмотреть, какую территорию ВСУ могут отвоевать, поскольку возможны разные сценарии развития событий.

"Не всегда все идет так, как хотелось бы, но я думаю, что шансы на значительный успех Украины действительно высоки", – подытожил Павел.

  • 9 мая 2023 года государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил, что у Украины есть ресурсы, необходимые для отвоевания своих территорий во время предстоящего контрнаступления.
  • Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина планирует завершить войну к зиме, а контрнаступлений может быть несколько.

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Олег Васькив
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войнаПетр Павелконтрнаступление
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