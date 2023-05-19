Лідер прокремлівської партії Естонії втік до Росії, але балотуватиметься до Європарламенту

Лідер прокремлівської партії Koos Олег Іванов заявив, що поїхав до Росії разом з дружиною, але планує брати участь у наступних виборах до Європарламенту, повідомляє місцеве видання Postimees.

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Зазначається, що Іванов розповів російським пропагандистам, що на нього нібито здійснювався "тиск", щоб "завадити балотуватися на виборах до Європарламенту та місцевого самоврядування".

"Щоб узяти паузу і трохи подумати, як нам далі рухатися, я зі своєю дружиною виїхав у подорож. Ми проїхали десять країн і доїхали до Росії", – заявив він.

Іванов зауважив, що однією з причин від'їзду було бажання "правильно відзначити 9 травня".

Він повідомив, що в його планах провести перший конгрес партії, погодити план дій та розпочати підготовку до виборів до Європарламенту.

Прокремлівський рух Koos виник наприкінці березня 2022 року. На виборах до парламенту цього року члени об'єднання йшли в одному списку з Об'єднаною лівою партією Естонії.

11 березня 2023 року були узяті під варту терміном до двох місяців лідер руху Koos Айво Петерсон та соратники Дмитро Роотс та Андрій Андронов. Їх підозрюють у злочині проти Естонської Республіки, пише Postimees.

Видання зауважує, що Тартуський повітовий суд вніс рух Koos до реєстру політичних партій минулого тижня.

17 травня 2023 року парламент Естонії закликав надати Україні запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі.

19 травня пані прем'єр-міністр Естонії заявила, що широке зіткнення Заходу з Росією можливе.

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