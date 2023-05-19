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Лидер прокремлевской партии Эстонии сбежал в Россию, будет баллотироваться в Европарламент

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19.05.2023, 14:39
Лидер прокремлевской партии Эстонии сбежал в Россию, будет баллотироваться в Европарламент - Фото
Олег Иванов (Фото: Raul Mee)

Лидер прокремлевской партии Koos Олег Иванов заявил, что уехал в Россию вместе с супругой, но планирует участвовать в следующих выборах в Европарламент, сообщает местное издание Postimees.

Отмечается, что Иванов рассказал российским пропагандистам, что на него якобы оказывалось "давление", чтобы "помешать баллотироваться на выборах в Европарламент и местное самоуправление".

"Чтобы взять паузу и немного подумать, как нам дальше двигаться, я со своей женой уехал в путешествие. Мы проехали десять стран и доехали в Россию", – заявил он.

Иванов сказал, что одной из причин отъезда было желание "правильно отметить 9 мая".

Он сообщил, что в его планах провести первый конгресс партии, согласовать план действий и приступить к подготовке к выборам в Европарламент.

Прокремлевское движение Koos возникло в конце марта 2022 года. На выборах в парламент в текущем году члены объединения шли в одном списке с Объединенной левой партией Эстонии.

11 марта 2023 года были взяты под стражу на срок до двух месяцев лидер движения Koos Айво Петерсон и соратники Дмитрий Роотс и Андрей Андронов. Их подозревают в преступлении против Эстонской Республики, пишет Postimees.

Издание отмечает, что Тартуский уездный суд внес движение Koos в реестр политических партий на прошлой неделе.

  • 17 мая 2023 года парламент Эстонии призвал предоставить Украине приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.
  • 19 мая премьер-министр Эстонии заявила, что широкое столкновение Запада с Россией возможно.

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Артём Джерипа
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