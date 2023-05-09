"Путин – военный преступник". На эстонском замке возле России вывесили плакат – фото

На стене замка в эстонском городе Нарва, который в двух с половиной километрах от российского Ивангорода, вывесили плакат с изображением российского диктатора Владимира Путина, и с надписью "Путин – военный преступник". Фото опубликовали в Facebook Narva Muuseum, передает Postimees.

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По другую сторону одноименной реки Нарва находится российский город Ивангород, на городской набережной которого россияне установили декорации и сцену в честь 9 мая.

Postimees отмечает, что около 14:00 на экране транслировали военный фильм для якобы живущих в Эстонии россиян.

Журналисты пишут, что руководитель нарванского отделения полиции Индрек Пюви рассказал, что российские представители обратились к эстонским пограничникам с призывом снять плакат "Путин – военный преступник".

Пюви рассказал Postimees, что "такой плакат не запрещен в стране (Эстонии, – ред.), а у российских чиновников нет оснований требовать снятия баннера".

9 мая 2023 года российскому послу в Польше помешали возложить цветы у памятника советским военным.

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Мілана Головань

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