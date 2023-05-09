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Послу РФ в Польше не дали положить цветы к памятнику советским военным. Он уехал — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 13:39
Сергей Андреев возле памятника в Варшаве (Фото: скриншот с видео)
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Послу России в Польше Сергею Андрееву не дали положить цветы к памятнику советским военным украинские и польские активисты. Об этом сообщает Укринформ, который публикует видео с места событий.

Андреев и его подчиненные приехали к советскому памятнику в Варшаве, однако активисты не дали им пройти.

Российский посол отказался возлагать венки и был вынужден сесть в автомобили и уехать. 

На месте остались пророссийские деятели, которые пошли возлагать цветы под памятник.

Отмечается, что между украинскими и польскими активистами продолжались словесные перепалки со сторонниками РФ. 

В 2022 году на 9 мая Андреева облили красной краской, когда он собирался положить венок на кладбище в Варшаве.

Недавно в программе российского пропагандиста Владимира Соловьева бывший российский детский омбудсмен Павел Астахов начал угрожать убийством послу Польши в Москве. В ответ представитель президента Польши Марцин Пшидач заявил, что жизнь в России — это сплошная угроза. 

Читайте также: Дуда: Любой, кто призывает прекратить помощь Украине, хочет, чтобы Россия победила

Дмитро Гриниченко
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войнапольша9 маяваршаваСергей Андреев
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