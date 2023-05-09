Послу России в Польше Сергею Андрееву не дали положить цветы к памятнику советским военным украинские и польские активисты. Об этом сообщает Укринформ, который публикует видео с места событий.
Андреев и его подчиненные приехали к советскому памятнику в Варшаве, однако активисты не дали им пройти.
Российский посол отказался возлагать венки и был вынужден сесть в автомобили и уехать.
На месте остались пророссийские деятели, которые пошли возлагать цветы под памятник.
Отмечается, что между украинскими и польскими активистами продолжались словесные перепалки со сторонниками РФ.
В 2022 году на 9 мая Андреева облили красной краской, когда он собирался положить венок на кладбище в Варшаве.
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