Послу России в Польше Сергею Андрееву не дали положить цветы к памятнику советским военным украинские и польские активисты. Об этом сообщает Укринформ, который публикует видео с места событий.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Андреев и его подчиненные приехали к советскому памятнику в Варшаве, однако активисты не дали им пройти.

Российский посол отказался возлагать венки и был вынужден сесть в автомобили и уехать.

На месте остались пророссийские деятели, которые пошли возлагать цветы под памятник.

Отмечается, что между украинскими и польскими активистами продолжались словесные перепалки со сторонниками РФ.

В 2022 году на 9 мая Андреева облили красной краской, когда он собирался положить венок на кладбище в Варшаве.

Недавно в программе российского пропагандиста Владимира Соловьева бывший российский детский омбудсмен Павел Астахов начал угрожать убийством послу Польши в Москве. В ответ представитель президента Польши Марцин Пшидач заявил, что жизнь в России — это сплошная угроза.

Читайте также: Дуда: Любой, кто призывает прекратить помощь Украине, хочет, чтобы Россия победила

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.