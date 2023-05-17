UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В парламенте Эстонии призвали дать Украине приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 20:26
В парламенте Эстонии призвали дать Украине приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе - Фото
Парламент Эстонии (фото: EPA)

Парламент Эстонии принял резолюцию о поддержке членства Украины в НАТО. В ней призывают сформулировать конкретные шаги и предоставить приглашение для членства в Альянсе на саммите в Вильнюсе, говорится в сообщении на сайте парламента.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Эстония вместе с другими странами Балтии всегда выражала поддержку вступления Украины в НАТО и считает необходимым 11-12 июля планирования конкретных шагов по присоединению Украины к организации на саммите НАТО в Вильнюсе", – говорится в заявлении.

В Эстонском парламенте считают необходимым сформулировать "конкретные и однозначные шаги" для быстрой интеграции Украины с Альянсом на июльском саммите.

Также в заявлении говорится о предоставлении Украине на саммите приглашения присоединиться к НАТО.

"Победа Украины над Российской Федерацией, ведущей агрессивную войну, и дальнейшее вступление Украины в НАТО является единственным путем обеспечения основанного на правилах мирового порядка, длительного мира и безопасности европейских демократических стран", – пишут в резолюции.

В парламенте Эстонии выступили за "решительное укрепление" архитектуры безопасности евроатлантического региона и в поддержку борющемуся за свободу украинскому народу.

  • 27 апреля 2023 года премьер Эстонии заявила, что во время войны Украина не войдет в НАТО, потому что Альянс не хочет вступать в войну.
  • 8 мая в МИД Эстонии сказали, что Украина должна получить конкретный путь для вступления в НАТО.
  • 12 мая сенат Польши принял резолюцию о вступлении Украины в НАТО: "Самая сильная армия на континенте".

Читайте также: "Не сейчас". Вопрос вступления Украины в НАТО будет решаться после войны – Уоллес

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнанаторезолюциясаммитестония
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 