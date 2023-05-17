В парламенте Эстонии призвали дать Украине приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе
Парламент Эстонии принял резолюцию о поддержке членства Украины в НАТО. В ней призывают сформулировать конкретные шаги и предоставить приглашение для членства в Альянсе на саммите в Вильнюсе, говорится в сообщении на сайте парламента.
"Эстония вместе с другими странами Балтии всегда выражала поддержку вступления Украины в НАТО и считает необходимым 11-12 июля планирования конкретных шагов по присоединению Украины к организации на саммите НАТО в Вильнюсе", – говорится в заявлении.
В Эстонском парламенте считают необходимым сформулировать "конкретные и однозначные шаги" для быстрой интеграции Украины с Альянсом на июльском саммите.
Также в заявлении говорится о предоставлении Украине на саммите приглашения присоединиться к НАТО.
"Победа Украины над Российской Федерацией, ведущей агрессивную войну, и дальнейшее вступление Украины в НАТО является единственным путем обеспечения основанного на правилах мирового порядка, длительного мира и безопасности европейских демократических стран", – пишут в резолюции.
В парламенте Эстонии выступили за "решительное укрепление" архитектуры безопасности евроатлантического региона и в поддержку борющемуся за свободу украинскому народу.
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