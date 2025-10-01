LIGA.net запускає розсилку LIGA.DEFENCE з інсайдами про оборонку від Валентина Бадрака

Нова унікальна можливість для підписників LIGA PRO. Читачі тепер отримають розсилку від одного з провідних військових експертів України

Фото: LIGA.net

LIGA.net запускає нову ексклюзивну розсилку для підписників LIGA PRO – LIGA.DEFENCE. Це закриті інсайди про військову стратегію, оборонну галузь, розвиток військових технологій та геополітичні процеси з погляду одного з провідних військових експертів України, директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентина Бадрака.

Він уже добре знайомий читачам та глядачам LIGA.net – Валентин Бадрак є автором низки аналітичних матеріалів видання та ведучим подкасту LIGA DEFENCE на YouTube-каналі LIGA.net. Але він знає значно більше, ніж може містити будь-яка стаття чи про що можна просто поговорити.

"Ми давно помітили, що тема оборони та безпеки дуже цікавить наших читачів, що логічно під час війни. Тож ми поступово збільшуємо кількість таких матеріалів. Ця розсилка буде короткою, але дуже наповненою аналітикою трендових процесів від Валентина Бадрака – людини, яка багато років аналізує галузь, до думки якої прислухається влада, але яка може собі дозволити критикувати неефективність", – каже головна редакторка LIGA.net Юлія Банкова.

"На відміну від статей, я робитиму акценти не тільки на усвідомленні сучасних трендів, але й на пошуку рішень розв’язання глибинних вузлових проблем. Сподіваюсь, що такий формат стане корисним як для розуміння складних процесів, так і допоможе фахівцям у розробці важливих рішень", – розповідає автор Валентин Бадрак.

Розсилка LIGA.DEFENCE виходитиме раз на 2-3 тижні. Щоб отримати свій перший лист вже завтра, 2 жовтня – підписуйтесь на LIGA PRO.