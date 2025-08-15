LIGA.net запустила авторську розсилку головної редакторки Юлії Банкової

LIGA.net представила новий ексклюзивний формат для підписників LIGA PRO – щотижневу розсилку від головної редакторки видання Юлії Банкової. У ній – не переказ новин, а власні рефлексії та спостереження щодо ключових подій тижня в Україні та світі.

Унікальність розсилки – в поєднанні журналістського досвіду, глибокого контексту та особистої перспективи, яку неможливо знайти в жодному іншому форматі LIGA.net.

"Я хочу ділитися тим, що справді бачу та відчуваю за тиждень роботи з величезним потоком інформації. Це не сухий аналіз і не "баланс думок" заради балансу. Це моя особиста перспектива – чесна та суб’єктивна, іноді з інсайтами, які не потрапляють у матеріали наших журналістів. Я знаю трохи більше, ніж поміщається у наших текстах, і хочу ділитися цим із нашими читачами та читачками", – каже Юлія Банкова.

Розсилка головної редакторки виходить щосуботи, щоб ви мали що почитати до ранкової кави. Щоб отримати свій перший лист вже цього тижня – підписуйтесь на LIGA PRO.