LIGA.net запустила авторскую рассылку главного редактора Юлии Банковой

LIGA.net представила новый эксклюзивный формат для подписчиков LIGA PRO – еженедельную рассылку от главного редактора издания Юлии Банковой. В ней – не пересказ новостей, а собственные рефлексии и наблюдения о ключевых событиях недели в Украине и мире.

Уникальность рассылки – в сочетании журналистского опыта, глубокого контекста и личной перспективы, которую невозможно найти ни в одном другом формате LIGA.net.

"Я хочу делиться тем, что действительно вижу и чувствую за неделю работы с огромным потоком информации. Это не сухой анализ и не "баланс мнений" ради баланса. Это моя личная перспектива – честная и субъективная, иногда с инсайтами, которые не попадают в материалы наших журналистов. Я знаю немного больше, чем помещается в наших текстах, и хочу делиться этим с нашими читателями и читательницами", – говорит Юлия Банковая.

Рассылка главного редактора выходит каждую субботу, чтобы вам было что почитать к утреннему кофе. Чтобы получить свое первое письмо уже на этой неделе – подписывайтесь на LIGA PRO.