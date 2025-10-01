LIGA.net запускает рассылку LIGA.DEFENCE с инсайдами об оборонке от Валентина Бадрака

Новая уникальная возможность для подписчиков LIGA PRO. Читатели теперь получат рассылку от одного из ведущих военных экспертов Украины

Фото: LIGA.net

LIGA.net запускает новую эксклюзивную рассылку для подписчиков LIGA PRO – LIGA.DEFENCE. Это закрытые инсайды о военной стратегии, оборонной отрасли, развитии военных технологий и геополитических процессах с точки зрения одного из ведущих военных экспертов Украины, директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака.

Он уже хорошо знаком читателям и зрителям LIGA.net - Валентин Бадрак является автором ряда аналитических материалов издание и ведущим подкаста LIGA DEFENCE на YouTube-канале LIGA.net. Но он знает гораздо больше, чем может содержать любая статья или о чем можно просто поговорить.

"Мы давно заметили, что тема обороны и безопасности очень интересует наших читателей, что логично во время войны. Поэтому мы постепенно увеличиваем количество таких материалов. Эта рассылка будет короткой, но очень наполненной аналитикой трендовых процессов от Валентина Бадрака – человека, который много лет анализирует отрасль, к мнению которого прислушивается власть, но который может себе позволить критиковать неэффективность", – говорит главный редактор LIGA.net Юлия Банковая.

"В отличие от статей, я буду делать акценты не только на осознании современных трендов, но и на поиске решений решения глубинных узловых проблем. Надеюсь, что такой формат станет полезным как для понимания сложных процессов, так и поможет специалистам в разработке важных решений", – рассказывает автор Валентин Бадрак.

Рассылка LIGA.DEFENCE будет выходить раз в 2-3 недели. Чтобы получить свое первое письмо уже завтра, 2 октября – подписывайтесь на LIGA PRO.